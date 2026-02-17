Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневик Дональда Гілла про основні події на фронтах українсько-російської війни. Як зауважив автор, минулого тижня втрата росією доступу до Starlink та погіршення погоди тимчасово зменшили інтенсивність російських атак, хоча це не повністю зупинило їхнє просування на критично важливих ділянках біля Покровська та Мирнограда. Також Дональд Гілл наголосив, що ЗСУ провели серію контрнаступальних операцій відразу в кількох секторах фронту – від Святогірська до Запоріжжя. Втім, Том Купер вважає, що хоча ці контратаки дозволили відбити окремі позиції та уповільнити російський наступ, розпорошення сил на різних напрямках замість концентрації на одному знизило їхню ефективність.

Вступ Тома Купера. Окрім Африканського Рогу, іншою подією, за якою я стежу останні кілька днів, є українська контрнаступальна операція, розпочата десь між минулими вихідними (7–8 лютого) і вівторком.

Можна сказати, що точний масштаб цієї операції залишається неясним. Але "почерк" Головнокомандувача Сирського очевидний уже з того, що операція не зосереджена на одній ділянці, а складається з дій, розкиданих по кількох секторах. Контрнаступи були зафіксовані в секторах Святогірська, Борової, Покровська та Гуляйполя. Адже навіщо слідувати порадам, які даються вже роками, і зосереджувати всю увагу, всі безпілотники, всю артилерію, всі сили, всі запаси та всю протиповітряну оборону на одному секторі, щоб посилити ефект несподіванки та вогневу потужність залучених сил?

Це могло б призвести до тривалого успіху… якого, мабуть, ніхто в Києві не хоче: набагато важливішим є "визволення" численних зруйнованих селищ із довоєнним населенням 5–16 осіб. Це розширює список успіхів, знаєте…

Інше питання полягає в тому, що Україна насправді "звільнила". Дехто наполягає, що звільнені села ніколи не контролювалися росією: що це були місця у "сірій зоні" з наявністю лише невеликих штурмових груп…

Зрештою, це не означає, що росіяни припинили свої наступальні операції всюди: насправді у деяких секторах вони продовжують своє повільне просування вперед (називайте це "наступом", якщо хочете).

Ну що ж… перш ніж ви знову почнете звинувачувати мене в тому, що я не можу не критикувати дует Зелі/Сирського, незалежно від того, що вони роблять, краще я передам слово Дональду Гіллу.

Тижневик Дона Гілла: Втрата росією супутникового зв'язку Starlink та несприятлива погода зменшили інтенсивність російських безпілотних і наземних операцій. Протягом зими кількість атак становила в середньому 180–200 на добу, а іноді сягала 230–250. Минулого тижня щодобова кількість атак становила 124–160. Українські війська проводили контратаки проти російських позицій у сірій зоні та за її межами; під час наступальних дій було втрачено частину української техніки.

Мережевий трафік знизився після блокування незареєстрованих російських і українських терміналів Starlink. Українські термінали Starlink досі перебувають у процесі реєстрації.

Сумщина. 22-й стрілецький полк рф отримав завдання висунутися з Тьоткіного, щоб захопити Рижівку та прилеглу територію. Вони зазнали великих втрат, а поранених знову відправили в бій. Україна завдала авіаудару по Тьоткіному.

Понад рік тому війська Стратегічних ракетних військ були переформовані в піхотні підрозділи і використовувалися під час атак на Білу Березу, що за 50 км на північ від Тьоткіного.

Україна взяла в полон кількох російських військовослужбовців.

Північна Корея відправила до Курська близько 14 000 військовослужбовців. 3000 з них повернулися до Північної Кореї, щоб передати набуті знання. Вони досі обстрілюють Сумщину з артилерії та ракет і ведуть розвідку.

Куп'янськ. 14-та механізована бригада знищила два МТ-ЛБ, два квадроцикли, вбила 17 росіян і поранила ще чотирьох у Подолах. російські спроби проникнення в районі Радківки та Мирового тривають.

У Куп'янську українці вибили росіян зі школи №1, остаточно відрізавши підрозділ, який усе ще тримається в центральній лікарні. Але росіяни продовжують поповнювати запаси за допомогою дронів. Та щойно цю операцію завершили, Сирський віддав наказ про відхід свого 475-го штурмового полку…

Святогірськ. Минулого тижня в цьому районі відбулася одна з "найбільших" українських контратак. За підтримки артилерії та великої кількості дронів ЗСУ здійснили контратаку на флангах російського наступу на Святогірськ. На півночі вони просунулися від Коров'ячого Яру приблизно на 2 км дорогою до Шандриголового. На півдні вони переправилися через річку Нітріус, також у напрямку Шандриголового, і змогли знову увійти до Новоселівки. Але росіяни, здається, не надто переймаються втратою ані кількох лісосмуг, ані південної частини Новоселівки: вони продовжують наступати на Святогірськ.

З практичної точки зору це класична "локальна контратака на фланги наступаючих ворожих сил". Просто ведіть війну в стилі 2026 року: з великою кількістю дронів і доволі повільним просуванням наземних сил. Не у форматі "масштабного руху механізованих сил": це неможливо через ворожі FPV-дрони та міни.

Слов'янськ. Чим ближче росіяни підходять до Краматорська (15 км) і Слов'янська (20 км), тим швидше вони будуть знищені. Це російський мир. російського полоненого взяли на східній околиці Лимана.

Костянтинівка. Це був другий сектор, де минулого тижня відбулися українські контратаки. ЗСУ просунулися з району на південь від Миколаївки в напрямку південної частини Часового Яру (який, якщо ви пропустили цю частину, вже кілька місяців повністю перебуває під контролем росії). Українці дісталися зруйнованої підстанції та очисних споруд, потім повернули на північ і прорвалися до Шевченківського району, після чого просунулися в бік центру міста. Однак на цьому просування закінчилося: ЗСУ не вдалося закріпитися на жодній із позицій у Часовому Яру.

Після 20 пострілів український солдат збиває російський дрон.

28-ма бригада нарешті змогла провести ротацію частини бійців на позиціях після 137 днів. Вони перебували там із вересня. Дрони, артилерія та дистанційне мінування заважають логістичному забезпеченню. Ця операція із заміни трьох бійців тривала тиждень і передбачала використання дронів та мобільних вогневих груп, які спеціалізуються на знищенні безпілотників. Вони йшли вдень, коли літало менше БпЛА, і збивали ті, що були у пошуках цілі. Український командир безпілотників розповів, що шансів вижити більше, якщо спробувати збити дрон, ніж утекти.

Хоча це й не є поширеним явищем, траплялося кілька випадків, коли піхота збивала дрони. У секторі Гуляйполя 225-й полк спрямував шість дронів, щоб атакувати російського солдата. Він збив деякі з них, а інші вибухнули в деревах, які військовослужбовець використовував для укриття. Тоді українці випустили артилерійський снаряд, але він не влучив у ціль. Потім вони витратили ще шість дронів, які зрештою поранили, а потім убили його. Загалом, щоб убити одного російського солдата, було витрачено 12 дронів і один артилерійський снаряд.

В очікуванні удару. У січні 2023 року росія почала оснащувати свої некеровані бомби ФАБ-500 крилами УМПК, які давали їм змогу планувати відстань до 70 км під керуванням супутникової навігаційної системи ГЛОНАСС, що теоретично забезпечувало ураження цілі з точністю до 10 метрів. Навесні 2024 року росія почала застосовувати бомби УМПБ, які мали вбудовані крила замість навісних комплектів, а краща аеродинамічна форма дозволяла їм пролітати 90 км. Моделі УМПБ-5 мають ракетний двигун, який забезпечує дальність польоту 200 км, а версія без ракети може пролетіти 150 км.

Ці бомби відіграли значну роль у просуванні росії у 2023 і 2024 роках. До 2025 року росія запускала 3 500 бомб на місяць. У березні 2025-го Україна розгорнула систему радіоелектронної боротьби Lima, яка перешкоджає навігації цих бомб. Втрата точності значно зменшила ризик для українських позицій, але не усунула загрозу. росія почала використовувати більше бомб для атаки на одну й ту саму ціль, сподіваючись, що одна з них впаде досить близько, щоб пошкодити або знищити ціль. І хоча бомба, яка не влучила в українську оборонну позицію, може впасти в поле, бомба, яка не влучила в ціль у місті, найімовірніше, просто влучить в іншу будівлю.

На кожен крок в електронній війні є відповідь. Є повідомлення, що УМПБ-5 може бути більш стійкою до радіоелектронного придушення. Час покаже, чи це відповідає дійсності і чи зможе Україна протистояти російським контрзаходам у сфері радіоелектронної війни.

Навіть близький промах 500-кілограмовою бомбою може бути смертельним.

У будь-якому випадку бомби УМПК залишаються важливим чинником – і завдяки своїй потужності, і завдяки підвищеній точності, як показує цей репортаж від бригади "Азов". Команда БпЛА перебуває на глибині двох метрів під землею в бункері. Раніше цього дня вони вразили 23 цілі. російський безпілотник, імовірно, помітив частину їхньої діяльності та передав координати своєму командуванню.

Приблизно за десять хвилин по радіо пролунало: "У секторі є Су-34, чекайте на КАБ". Зараз третя година ночі, і ми намагаємося відпочити. Відпочити, а не заснути. На нульовій лінії не сплять, а просто відпочивають, коли є можливість. Короткі, переривчасті дрімоти в кріслі, на дерев'яній лавці. Завжди повністю одягненими і готовими до голосу по радіо, який означає наступну дію. "Три КАБи у вашому напрямку", – три хвилини тому спокійним голосом пролунало по радіо. Ніби оголошували прогноз погоди. Від КАБів ніде сховатися, і бігти немає сенсу. Коли він падає, навіть підземний бункер за кілька десятків метрів не допоможе. Сама воронка від 500-кілограмової бомби може бути шириною десять і більше метрів. Однак зона смертельної вибухової хвилі набагато більша. І бігти немає сенсу, бо ви не знаєте, куди вона впаде. Навіть пілот, який скинув її з безпечної відстані, не знає точно. "Ківі, Пірат. Одна хвилина до удару", – лунає по радіо. Янка притискається до мене, а я починаю відраховувати секунди в голові. Я твердо вірю і сподіваюся, що це не останні секунди нашого життя. На нас летять три планерні бомби. ... 59, 58... ми знаходимося на глибині двох метрів під землею. У бункері ("куленепробивному") підрозділу безпілотників 12-ї бригади "Азов" десь поблизу Костянтинівки. Два метри під землею, у нічийній землі. У зоні, контрольованій дронами – нашими та російськими. У зоні смерті. До наших тилів приблизно 10 кілометрів, до російських позицій – трохи менше... 41, 40... у нас був важкий день. Вранці було відносно спокійно, але потім росіяни почали атакувати ("штурмувати") нашу позицію. Розвідувальні дрони Mavic виявили дві БМП-2, кожна з десятьма агресорами і трьома мотоциклами, що рухалися в нашому напрямку. Це досить велика сила за сучасними мірками, коли зазвичай атакують два, максимум три загони. У нас тут дві позиції – по чотири хлопці зі стрілецькою зброєю в кожній. Ми не мали б шансів проти бронетехніки з 30-мм автоматичною гарматою. ...30, 29... Багатоцільовий бомбардувальник є найпоширенішим носієм планерних бомб. Зазвичай він несе 2-4 бомби вагою 500 кг. Він скидає їх із висоти близько 8-12 кілометрів. На цій висоті він літає поза досяжністю більшості систем протиповітряної оборони. Після скидання бомба розгортає крила і починає планувати до цілі. З висоти приблизно 10 кілометрів вона може пролетіти від 40 до 70 кілометрів. Політ триває кілька хвилин – зазвичай від трьох до п'яти.

Команда дронів чекає під землею, щоб дізнатися, де впадуть російські бомби.

...22, 21... дуже важко влучити в конкретний льох за допомогою КАБ. Але коли росіяни впевнені, що в певному місці є дронарі, вони не вагаються "інвестувати" навіть 10-15 бомб вартістю приблизно 30 тисяч євро кожна. Це сталося з нашими друзями з підрозділу Махна. Коли росіяни виявили їхнє місцезнаходження поблизу Гуляйполя, вони закидали їх КАБами. Жоден із дев'ятьох хлопців не вижив після п'ятнадцятигодинного рейду. Лише чотирьох було ідентифіковано. ...10, 9... КАБ – це "авіаційна артилерія" для росіян. Так само, як у 1994–95, а потім у 1999–2000 роках російська артилерія місяцями обстрілювала чеченське місто Грозний, так і зараз вони тероризують українські міста планерними бомбами. Бахмут, Торець, Часів Яр, Мар'їнка, а тепер Покровськ і Костянтинівка – це "пам'ятники" поширення російського "миру". Я пам'ятаю, як волонтерка Лариса колись описала мені свої відчуття, коли вперше потрапила під обстріл. "Може, в мене не влучить. А якщо влучить, то, можливо, я просто втрачу ноги. Або одну. Це буде нормально. Я бухгалтерка, мені потрібні руки для роботи. А що, якщо відірвуть руку? Ліву. Я можу працювати правою. Це буде нормально... або... було б краще, якби в мене сьогодні не влучили". Саме так. Сьогодні в нас не влучать. Не сьогодні... 4, 3... потужний вибух кидає нас на дерев'яне ліжко. Ми нагорі, і земля падає зі стелі нам на голови. "Це було близько", – шепоче Яна. "Так, але все одно..." – інший вибух заглушає мої слова. Я затамовую подих... третій вибух трохи слабший. Я глибоко видихаю. Я не сам... "Ківі, Пірат. Все гаразд? Де впало?" – лунає по радіо. "Трохи поруч..." – відповідає голос з позиції Пірата. Ніхто тут навіть не квапиться встати, щоб послухати радіо. Від КАБ не сховатися. Від нього не втекти. Його не збити пістолетом. Єдине, що можна зробити, – підготуватися до його прильоту. Мати власні очі в небі. Власні дрони. Власних операторів. Кожен Mavic означає менше російських дронів над нашими головами. Менше координат, переданих бомбардувальникам. Менше бомб. Сьогодні три КАБи не досягли мети. Можливо, завтра вони її досягнуть.

Покровськ. Група Івана Франка вразила 13 вантажівок, бензовоз і п'ять інших транспортних засобів. Деякі атаки відбулися майже за 60 км.

Поки це відбувається далі на північний захід, росіяни захопили Родинське, завершивши захоплення агломерації Покровська. Звичайно, українці це категорично заперечують: DeepState наголошує, що доступ до Покровська "суворо обмежений". росія інтенсивно проводить дистанційне мінування, і коли вони очищають територію, то знову її мінують.

Втім факт також полягає в тому, що російська авіація більше не бомбить Покровськ через наявність своїх військ у місті: минулого тижня вони зосередилися на Гришиному. Українські сили намагалися ввести війська на броньованих машинах. "Немає потреби писати, хто віддав такий наказ, всі вже знають його…" Машини були знищені, а весь особовий склад зазнав поранень. росіяни використовують більше волоконно-оптичних дронів по українських позиціях.

DeepState також повідомляє, що на півночі Мирнограда залишаються рештки українських сил. російські війська зосереджують свої сили на фермах на північ від міста та в "церкві". (Я позначив розташування церков у Мирнограді зеленим кольором). Вони стверджують, що на півночі точаться хаотичні бої, але не планують відступати, незважаючи на те, що Покровськ незабаром перейде під повний контроль росії.

Нарешті, DeepState повідомляє, що росіяни посилюють натиск на Родинське, адже якщо воно впаде, українці в Мирнограді не зможуть виїхати. З огляду на те, що ще наприкінці листопада навіть українські медіа задавалися питанням, чому в цьому місті залишилися війська ЗСУ, які були відрізані від підкріплення, а російські штурмові групи вже просуваються на захід від Родинського в пошуках українських дронових команд, важко не запитати…

російські диверсійні групи просуваються на захід через північну частину Родинського, яка є сірою зоною через руйнування будівель.

Справді, не лише DeepState (очевидно, за вказівкою зверху), але й речник 7-го корпусу наполягає, що Україна все ще контролює 10–20% Покровська та Мирнограда. Наприкінці грудня з'явилися відеодокази присутності росіян у Мирнограді, а останнє відео про напад на українські війська у цьому населеному пункті було опубліковано 5 січня. Речник заявив, що українські позиції замасковані й використовуються для спостереження в сірій зоні – отже їм також вдавалося приховувати поповнення запасів. Він також сказав, що підрозділи ніколи не були оточені. Україна продовжувала утримувати Покровськ не тому, що мала тактичну перевагу, а тому, що війська отримали наказ утримувати його, щоб сформувати міжнародне сприйняття. "Хтось в американських офісах, мабуть, дуже добре вивчив, як вимовляється слово "Покровськ". Речник зазначив, що Україна поступається чисельністю 8–10:1 у районі Покровська, але майже не поступається за силою дронів і артилерії. росіяни втрачають приблизно в шість разів більше військ, ніж Україна. Це співвідношення було б ще більшим, якби Україна змогла подолати свою нерівність у тактичній авіації та планерних бомбах. Зимові умови збільшують втрати, особливо під час атак, через відсутність листя, травми від холоду та труднощі з евакуацією поранених. Деякі росіяни зазнали ампутацій через обмороження, оскільки їх вчасно не евакуювали в тил.

Рельєф місцевості впливає на роботу дронів, блокуючи радіосигнали. росія більше року атакувала українську логістику на північ від Покровська, але в грудні вона захопила висоту на південь від залізничних колій у місті та багатоповерхові будинки, розташовані на цій висоті. Звідти вона розгорнула свої системи ретрансляції сигналу та радіоелектронної боротьби, а також розмістила свої дронові команди у захисних будівлях міста, що збільшило дальність їхніх ударних можливостей.

За Покровськом розташовані великі укріплення. Питання лише в тому, наскільки вони цінні тоді, коли приховування має вирішальне значення?

Окопи вже не є такими ефективними, як три роки тому. Найефективніші укріплення зараз перешкоджають руху як піхоти, так і транспортних засобів, і мають вигляд комбінації окопів, земляних бар'єрів, "зубів дракона", колючого дроту та мін.

Новопавлівка. росіянин здається в полон у Новопідгородному.

Обидві сторони використовують дрони для ретрансляції сигналу, що дає змогу ударним дронам летіти далі або маневрувати над місцевістю, яка інакше блокувала б радіосигнали. 59-та бригада заявила, що у повітрі стало менше російських ретрансляційних дронів і дронів-материнських кораблів (які перевозили інші БпЛА), оскільки вони втратили доступ до Starlink.

"Можна сказати, що з моменту відключення Starlink у ворога ми фіксуємо менше ворожих дронів у нашому тилу. Раніше росіяни використовували Starlink на БпЛА Lightnings, які літали на відстань до 50 км, майже до Павлограда. Ці дрони були як королеви й ретранслятори, які скидали кілька FPV-дронів. Зараз, після рішення російської армії заблокувати Starlink, ми майже не фіксуємо таких ударів".

російські новинні канали та публічні форуми повідомляють, що їхній зв'язок втрачено, контроль над підрозділами втрачено, а атаки припинилися на певний період. Насправді атаки тривають, але з меншою інтенсивністю.

Гуляйполе-Покровське. Третім сектором, де минулого тижня відбулася масштабна контратака ЗСУ, був сектор на південь/південний схід від Покровського (не плутати з Покровськом: Покровське розташоване приблизно за 90 км на захід/південний захід від Покровська). Тут слід згадати, що 6 лютого Сирський оголосив, що ситуація навколо Гуляйполя "незабаром кардинально зміниться". Відразу після цього цей сектор піддали інформаційній блокаді, а Головне командування зосередило близько 70% сил штурмових підрозділів України в районі Покровського. Безпека була настільки "жорсткою", що за всім цим можна було стежити в режимі реального часу…

Згодом ЗСУ атакували на ділянці завдовжки близько 30 км. З півночі – 82-га і 95-та бригади, а із заходу – "іграшкові солдатики" Сирського.

95-та бригада прорвалася на південний схід від Олексіївки, а потім просунулася на захід, щоб звільнити Новоолександрівку. Звідти вона просунулася на південь, щоб дійти до річки Янчур. Незважаючи на відсутність зв'язку Starlink, командир російської групи військ у цьому районі швидко усвідомив серйозність ситуації, що склалася, і наказав своїм підрозділам відступити до річки Гайчур. Українці звільнили Відрадне, а потім просунулися в напрямку Гая, переправилися через річку Янчур у двох місцях і, скоординувавшись з атаками штурмових військ Сирського із заходу, змусили росіян відступити з Вербового (яке росіяни утримували з вересня).

Кілька прикладів операцій ЗСУ, про які йдеться: частина 475-го штурмового полку провела штурм російських позицій. 33-й штурмовий полк вибив росіян із Придорожнього та Тернуватого. Двоє росіян узяті в полон у Староукраїнці. Українці штурмують Косівцеве. Україна завдає авіаудару по Гуляйполю. Водночас дев'ять українських транспортних засобів знищено, а піхота зазнала втрат під час спроби просунутися на Тернове та/або Березове, тоді як далі на південний захід росіяни увійшли в Залізничне.

Найголовніше: хоча ЗСУ вдалося нейтралізувати російський наступ, що тривав близько 3–4 місяців (і коштував 15 000 загиблих), сил, задіяних у цій операції, було замало для виконання завдання – тож українці просувалися вперед надто повільно. росіяни не лише уникли відрізання однієї зі своїх бригад у районі між Відрадним і Вишневим, але й тим часом контратакують у напрямку Вербового.

Сині крапки позначають деякі з українських транспортних засобів, які були знищені.

Запоріжжя. Четвертим і останнім сектором, у якому ЗСУ провели контрнаступ минулого тижня, був сектор на південь від міста Запоріжжя. Там підрозділи ЗСУ, зокрема бразильці, очистили російську лінію окопів на північний схід від Степногірська та на південний захід від Магдалинівки і просунулися в напрямку Степногірська. Останнє, що відомо: вони окопалися вздовж дороги від Степногірська до Лук'янівського і почали проникати до Степногірська (так, обидві сторони можуть використовувати проникнення як ефективну тактику нападу). Підсумок: "тактичний успіх" для України. На жаль, занадто малий у загальному підсумку.

Тим часом росіяни провели тиждень, обстрілюючи ракетами й бомбами Оріхів.

Джерело: частина 1 та частина 2