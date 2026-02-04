США зробили заяву про "найскладніші" пункти переговорів України та рф

Найбільш складні питання досі залишаються невирішеними.

Прогрес у переговорах між Україною та росією є значним, проте найбільш складні питання досі залишаються невирішеними. Це може затримати досягнення остаточної мирної угоди на невизначений час.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє Sky News.

За словами держсекретаря, адміністрація президента СШАДональда Трампа досягла суттєвого прогресу порівняно з аналогічним періодом минулого року. Список розбіжностей, які стоять на заваді миру, помітно скоротився.

"Якщо подивитися на контрольний список відкритих питань, який існував на цей час минулого року, і той, що залишається зараз щодо досягнення мирної угоди між Україною та росією, то цей список суттєво скоротився", - зазначив Рубіо.