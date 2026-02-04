Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США зробили заяву про "найскладніші" пункти переговорів України та рф

04 лютого 2026, 21:33
США зробили заяву про
Фото: UNSPLASH
Найбільш складні питання досі залишаються невирішеними.
Прогрес у переговорах між Україною та росією є значним, проте найбільш складні питання досі залишаються невирішеними. Це може затримати досягнення остаточної мирної угоди на невизначений час.
 
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє Sky News.
 
За словами держсекретаря, адміністрація президента СШАДональда Трампа досягла суттєвого прогресу порівняно з аналогічним періодом минулого року. Список розбіжностей, які стоять на заваді миру, помітно скоротився.
 
"Якщо подивитися на контрольний список відкритих питань, який існував на цей час минулого року, і той, що залишається зараз щодо досягнення мирної угоди між Україною та росією, то цей список суттєво скоротився", - зазначив Рубіо.
 
Попри позитивну динаміку, посадовець попередив, що фінальний етап домовленостей буде найбільш непростим. Основні труднощі зосереджені навколо ключових пунктів, щодо яких сторони поки не знайшли компромісу.
 
"Це гарна новина. Погана новина полягає в тому, що залишилися найскладніші пункти. А тим часом війна триває", - наголосив держсекретар.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

