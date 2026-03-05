Трамп заявив, що у Зеленського "менше козирів" у переговорах

Трамп вважає, що путін більше готовий до угоди, ніж Зеленський.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що переговори щодо мирної угоди по Україні продовжуються водночас він розкритикував президента Володимира Зеленського за те, що він "не проявляє достатньої готовності до перемовин".

"Зеленському потрібно взятися за справу і укласти угоду", - сказав Трамп в інтерв'ю Politico у четверг, 5 березня.

Водночас, зауважив Трампа, президент рф владімір путін готовий укласти угоду.

"Думаю, путін готовий укласти угоду", - сказав він.

Трамп додав, що у Зеленського тепер ще менше козирів у рукаві.

"Немислимо, що він є перешкодою", - сказав Трамп. - У вас немає козирів у рукаві. А тепер у нього їх поменшало".

Також американський президент вчергове розкритикував адміністрацію Байдена за безкоштовне постачання боєприпасів Україні, які натомість можна було продати країнам Близького Сходу.

Паралельно президент України Володимир Зеленський заявив, що від США надійшло прохання про допомогу у протидії "Шахедам", які Іран тепер активно застосовує на Близькому Сході.