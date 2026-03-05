Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп заявив, що у Зеленського "менше козирів" у переговорах

05 березня 2026, 20:03
Трамп заявив, що у Зеленського
Фото з сайту Президента України
Трамп вважає, що путін більше готовий до угоди, ніж Зеленський.

Президент США Дональд Трамп  підтвердив, що переговори щодо мирної угоди по Україні продовжуються водночас він розкритикував президента Володимира Зеленського за те, що він "не проявляє достатньої готовності до перемовин".

"Зеленському потрібно взятися за справу і укласти угоду", - сказав Трамп в інтерв'ю Politico у четверг, 5 березня.

Водночас, зауважив Трампа, президент рф владімір путін готовий укласти угоду.

"Думаю, путін готовий укласти угоду", - сказав він.

Трамп додав, що у Зеленського тепер ще менше козирів у рукаві.

"Немислимо, що він є перешкодою", - сказав Трамп. - У вас немає козирів у рукаві. А тепер у нього їх поменшало".

Також американський президент вчергове розкритикував адміністрацію Байдена за безкоштовне постачання боєприпасів Україні, які натомість можна було продати країнам Близького Сходу.

Паралельно президент України Володимир Зеленський заявив, що від США надійшло прохання про допомогу у протидії "Шахедам", які Іран тепер активно застосовує на Близькому Сході. 

війнаВладімір ПутінДональд ТрамппереговориВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Політика
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 04 березня 2026, 08:24
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється