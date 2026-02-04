Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський призначив виконувача обов’язків керівника Служби зовнішньої розвідки

04 лютого 2026, 19:09
Зеленський призначив виконувача обов’язків керівника Служби зовнішньої розвідки
фото: Офіс президента
Ним став Олег Луговський.
Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Луговського тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби зовнішньої розвідки.
 
Про це стало відомо з указу, оприлюдненого на сайті Офісу президента. 
 
Раніше головою СЗР був Олег Іващенко, а Олег Луговський — його заступником. На початку січня Іващенко очолив Головне управління розвідки замість Кирила Буданова, який почав керувати Офісом президента.
 
Олег Луговський — генерал-майор. З 2024 року обіймає керівні посади у Службі зовнішньої розвідки України. Він також входив до складу української делегації для переговорів з росією у травні 2025 року у Стамбулі.
війна в Україніросія окупанти

