Зеленський призначив виконувача обов’язків керівника Служби зовнішньої розвідки

Ним став Олег Луговський.

Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Луговського тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це стало відомо з указу, оприлюдненого на сайті Офісу президента.

Раніше головою СЗР був Олег Іващенко, а Олег Луговський — його заступником. На початку січня Іващенко очолив Головне управління розвідки замість Кирила Буданова, який почав керувати Офісом президента.

Олег Луговський — генерал-майор. З 2024 року обіймає керівні посади у Службі зовнішньої розвідки України. Він також входив до складу української делегації для переговорів з росією у травні 2025 року у Стамбулі.