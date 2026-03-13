Ракети та дрони Ірану майже знищені – Гегсет

Міністр заявив про скорочення іранських ракет на 90% та ударних дронів на 95%.

Глава оборонного відомства США Піт Гегсет заявив, що військовий потенціал Ірану суттєво ослаб після тривалої кампанії ударів, здійснених силами Сполучених Штатів та Ізраїлю.

Про це повідомляє телеканал CNN.

"Іран не має протиповітряної оборони, військово-повітряних сил і військово-морського флоту", – наголосив Гегсет.

Він також повідомив, що кількість іранських ракет скоротилася на 90%, а ударних дронів – на 95%.

"Вони демонструють відчайдушні дії в Ормузькій протоці, з чим ми впораємося", – підкреслив очільник Пентагону.

За його словами, американські та ізраїльські війська завдали тисячі ударів по іранських цілях.

"Наші та ізраїльські ВПС завдали понад 15 тисяч ударів. Це значно більше тисячі на день. Ми плануємо розгромити весь їхній військовий потенціал такими темпами, яких світ ще не бачив. Незабаром усі оборонні компанії Ірану будуть знищені", – запевнив Гегсет.

Раніше медіа повідомляли, що під час віртуальної зустрічі лідерів G7 президент Дональд Трамп заявив, що Іран готується оголосити капітуляцію.