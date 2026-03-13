Перший французький солдат загинув у Іраку

Головний прапорщик Арно Фріон загинув під час атаки безпілотника в Ербілі.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про загибель французького військового під час нападу в іракському місті Ербіль.

Це перша зареєстрована втрата Франції від початку війни на Близькому Сході, написав Макрон у X (Twitter).

Загинув головний прапорщик Арно Фріон, який перебував у курдському Іраку. За словами Макрона, атака була спрямована проти контртерористичних сил і є "неприйнятною".

"Цей напад на наші сили, які борються проти "Ісламської держави" з 2015 року, є неприйнятним. Їхня присутність в Іраку здійснюється виключно в рамках боротьби з тероризмом. Війна в Ірані не може виправдати такі напади", – зазначив французький президент.

Раніше повідомлялося, що шестеро французьких солдатів отримали поранення під час атаки безпілотника в Ербілі. За даними Генерального штабу Франції, поранені брали участь у навчальних операціях разом з іракськими партнерами.

Губернатор Ербіля уточнив, що база у Мала-Кара, за 40 км на південний захід від міста, була атакована двома безпілотниками.