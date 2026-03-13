Польський уряд просуває SAFE без закону

Кабмін дозволив оборонну позику після блокування президентом.

Уряд Польщі ухвалив постанову щодо фінансування програми переозброєння після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на закон про механізм SAFE.

Про це інформує Polsat News.

Рішення дозволяє міністру оборони Владиславу Косіняк-Камишу та міністру фінансів Анджею Доманському підписати документи щодо оборонної позики в межах програми "Збройна Польща".

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що рішення президента щодо блокування SAFE "історія оцінить дуже негативно".

Водночас у канцелярії президента розкритикували крок уряду, заявивши, що він фактично обходить закон.

Документ також передбачає фінансування безпекових завдань поліції, прикордонної служби та розвиток транспортної інфраструктури, пов'язаної з обороною держави.

Також сьогодні президент Польщі ветував закон про використання кредитів ЄС на озброєння.