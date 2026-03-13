Іран знову обстріляв Ізраїль

13 березня 2026, 21:29
Іран знову обстріляв Ізраїль
Amir Cohen/Reuters
У центральній частині країни зафіксували три влучання ракет.

Іран завдав удару балістичними ракетами по центральній частині Ізраїлю. Повідомляється про щонайменше три місця падіння ракет. 

Про це пише The Times of Israel.

За даними видання, фрагменти ракет, що впали в центральних районах країни, спричинили кілька пожеж. Наразі інформації про загиблих або поранених немає.

Це вже п'ята ракетна атака за день. Іран продовжує обстріли у відповідь на удари США та Ізраїлю по іранських цілях наприкінці лютого.

Раніше, 11 березня, угруповання "Хезболла" здійснило масований обстріл Ізраїлю, випустивши понад сотню ракет, що призвело до поранень серед цивільного населення.

 
