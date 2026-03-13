Суд Відня закрив справу Фірташа

13 березня 2026, 20:29
Суд Відня закрив справу Фірташа
Фото: Reuters
Екстрадиції українського олігарха до США не буде.

Вищий земельний суд Віденю остаточно відмовився розглядати апеляцію на рішення про відмову в екстрадиції українського олігарха Дмитро Фірташа до США, закривши 12-річну судову справу через пропуск терміну.

Про це повідомляє видання Kurier

Віденська прокуратура у листопаді 2024 року подала апеляцію із запізненням, а суд відмовив у відновленні пропущеного строку. Згідно з австрійським законодавством, це рішення не підлягає оскарженню, тож, найімовірніше, стане остаточним.

Фірташа затримали в Австрії у березні 2014 року на запит американських слідчих, проте відпустили під заставу у 125 млн євро.

Йому загрожувало до 50 років тюрми та конфіскація активів.

Справу проти олігарха ініціювали через нібито змову щодо виплати 18,5 млн доларів індійським чиновникам для просування титанового проєкту вартістю 500 млн доларів. Раніше суд у 2023 році вже відмовив у його екстрадиції через дипломатичний статус Фірташа в білорусі.

Фірташ відомий як засновник компанії "Росукренерго", газового посередника між росією та Україною, а також через суперечки з експрем'єркою Юлія Тимошенко. Україна ввела проти нього санкції у 2021 році за постачання титану російським виробникам зброї, а Велика Британія – у 2024-му.

Наприкінці року ми писали, що Фірташа не екстрадували до США через дипломатичний імунітет білорусі.

 

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
