Суд Відня закрив справу Фірташа

Екстрадиції українського олігарха до США не буде.

Вищий земельний суд Віденю остаточно відмовився розглядати апеляцію на рішення про відмову в екстрадиції українського олігарха Дмитро Фірташа до США, закривши 12-річну судову справу через пропуск терміну.

Про це повідомляє видання Kurier.

Віденська прокуратура у листопаді 2024 року подала апеляцію із запізненням, а суд відмовив у відновленні пропущеного строку. Згідно з австрійським законодавством, це рішення не підлягає оскарженню, тож, найімовірніше, стане остаточним.

Фірташа затримали в Австрії у березні 2014 року на запит американських слідчих, проте відпустили під заставу у 125 млн євро.

Йому загрожувало до 50 років тюрми та конфіскація активів.

Справу проти олігарха ініціювали через нібито змову щодо виплати 18,5 млн доларів індійським чиновникам для просування титанового проєкту вартістю 500 млн доларів. Раніше суд у 2023 році вже відмовив у його екстрадиції через дипломатичний статус Фірташа в білорусі.

Фірташ відомий як засновник компанії "Росукренерго", газового посередника між росією та Україною, а також через суперечки з експрем'єркою Юлія Тимошенко. Україна ввела проти нього санкції у 2021 році за постачання титану російським виробникам зброї, а Велика Британія – у 2024-му.

