Фірташа не екстрадували до США через дипломатичний імунітет білорусі — ЗМІ

Українського олігарха Дмитра Фірташа не екстрадують до Сполучених Штатів Америки через наявність у нього білоруського дипломатичного імунітету.

Про це повідомляє австрійське агентство APA з посиланням на джерела, передає Wien.

Вищий земельний суд Австрії визнав, що Фірташ має імунітет як радник Постійного представництва Білорусі при Організації Обʼєднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) у Відні. Через це його не можна притягнути до судового переслідування або видати іншій державі.

Фірташа оголосили білоруським дипломатом у 2023 році. Водночас ані Міністерство закордонних справ Австрії, ані ЮНІДО офіційно його не акредитували та не видали дипломатичних документів. У МЗС Австрії раніше заявляли, що не вважають Фірташа дипломатом.

Попри це у 2024 році суд дійшов висновку, що дипломатичний імунітет почав діяти з моменту його призначення і не залежить від позиції держави перебування. Суддя зазначив, що Австрія не має впливу на сам факт надання такого імунітету.

У рішенні суду також зазначено, що білорусь у будь-який момент може відкликати дипломатичний імунітет Фірташа. У такому разі питання екстрадиції може бути переглянуте.

Як пише Wien, за білоруським законодавством дипломатами можуть бути лише громадяни Білорусі, які не мають іншого громадянства. Водночас Фірташ і надалі значиться громадянином України.

10 грудня 2025 року суд в Австрії остаточно ухвалив рішення не екстрадувати Дмитра Фірташа до США.

Фірташа затримали в Австрії у березні 2014 року на запит американських правоохоронних органів, однак згодом звільнили під рекордну заставу у €125 мільйонів. Відтоді він оскаржував свою екстрадицію до США, де йому загрожує понад 80 років ув’язнення та конфіскація активів.

Американська сторона підозрює Фірташа у наданні хабаря у розмірі $18,5 мільйона індійським чиновникам для отримання дозволу на розробку родовищ титану в штаті Андхра-Прадеш. За даними слідства, готову продукцію планували продавати компанії Boeing, а можливий річний прибуток міг сягати $500 мільйонів. Фірташ звинувачення заперечує та заявляє, що справа має політичні мотиви.

У 2021 році Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти Фірташа за постачання титану російським виробникам зброї. У червні 2024 року президент Володимир Зеленський продовжив ці санкції ще на 10 років.

У листопаді 2024 року санкції проти Фірташа та його дружини також запровадила Велика Британія, визначивши його дії як корупційні.