кремлівські пропагандони дещо протверезіли у новому році. Про це розповідає засновниця проєкту Russian Media Monitor Джулія Девіс читачам Центру аналізу європейської політики. Вона зауважує, що наближені до кремля пропагандони закликають стриманіше реагувати на дії Америки у Венесуелі та захоплення американцями російських танкерів. Натомість войовничі Z-блогери ставлять питання, чи варто дозволяти Трампу дожити до кінця його каденції.

Новий рік для росії розпочався непросто, оскільки її надії та мрії розбилися об реальність.

Лише місяць тому ведучий програми "Лабіринт Карнаухова" на каналі "Соловйов Live" Сєргєй Карнаухов впевнено хвалився, що Кремль зміцнив позиції свого венесуельського товариша – президента Ніколаса Мадуро.

Використавши слова, про які згодом пошкодував, він сказав: "Мадуро прийняв правильне рішення: він почав покладатися на росію... Якби не росія, Венесуела зараз би палала".

Карнаухов прогнозував, що якщо США спробують вжити заходів проти Венесуели, вона зможе потопити всі американські кораблі, використовуючи російську зброю. Він додав: "Як ми це зробили? Колись про це знімуть фільми, напишуть книги".

У січні, після зухвалої операції США у Венесуелі, яка завершилася захопленням Мадуро, Карнаухов знову заговорив стриманіше. Він покірно припустив: "Якщо росія стане на заваді Америці, вона знищить і нас".

Глава RT Маргаріта Сімоньян позаздрила можливостям США, ймовірно, натякаючи на численні невдалі спроби росії викрасти або вбити президента України Володимира Зеленського, на відміну від швидкого вивезення Мадуро до Сполучених Штатів.

У радіопрограмі "Більш детально" політолог Александр Казаков порадив росіянам керуватися принципами нідерландського філософа Баруха Спінози: "Не плачте, не обурюйтеся". Ведучий Марат Булатов підтримав його і закликав співгромадян припинити вимагати від путіна заяви у відповідь на останні дії США. Він сказав: "Не шукайте нашого президента, бо багато хто зараз запитує: "Де президент росії? Що сталося?"

Булатов правильно передбачив, що путін не поспішатиме з коментарями. Натомість у своєму телевізійному різдвяному виступі путін натякнув, що вторгнення його країни до сусідньої держави – не просто "спеціальна операція", а хрестовий похід, нібито спрямований Богом. Це підтвердило, що повторювані заяви державних ЗМІ про "священну війну" є затвердженою владою пропагандистською риторикою.

Події нового року протверезили рупорів російського режиму. У грудні телеведучий Владімір Соловйов був у захваті від результатів зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Зеленського. Він передбачив, що Україну відсунуть на другий план, а США укладуть союз із росією проти Європи.

Натомість 7 січня США за підтримки британських збройних сил захопили у Північній Атлантиці нафтовий танкер під російським прапором. "Марінеру" описують як частину "тіньового флоту", що перевозить нафту для Венесуели, росії та Ірану з метою обходу санкцій США.

Державне інформагентство ТАСС повідомило про вимоги МЗС рф до Сполучених Штатів: "З огляду на повідомлення про те, що серед членів екіпажу є громадяни росії, ми вимагаємо від американської сторони забезпечити належне та гуманне поводження з ними, суворо дотримуватися їхніх прав та інтересів і не створювати перешкод для їхнього якнайшвидшого повернення на батьківщину". Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що екіпаж може бути притягнутий до відповідальності у США.

Під час своєї програми 7 січня Карнаухов зазначив: "Реакція в росії на арешт нашого судна дуже бурхлива, особливо серед експертів. Вони починають вимагати від уряду жорстких заходів. Люди кажуть, що все починається з дрібниць. Якщо ми будемо реагувати лише нотами протесту, жестикулюючи руками і малюючи наші червоні лінії, які давно зникли, американці зрозуміють, що все дозволено".

У програмі "Гаспарян" 8 січня ведучий Армен Гаспарян повідомив про "сильне невдоволення" своїх глядачів ситуацією у Венесуелі та захопленням судна. Він стверджував, глядачі масово писали до програми, висловлюючи обурення та скаржачись, що "Дональд Трамп не виправдав їхніх очікувань".

Гаспарян заявив, що глядачі були розлючені, оскільки деякі державні пропагандисти (яких він назвав "певними дурнями") переконали їх, що відносини між США і Великою Британією були зруйновані, що суперечило спільній військовій операції із захоплення "Марінери". За його словами, росіяни вірили, що "погіршення відносин між Букінгемським палацом і Трампом" було настільки серйозним, що "цей союз був мертвий".

Впливові та радикальні російські Z-блогери були настільки стурбовані останніми подіями, що деякі з них запитували, чи варто "дозволити американському президенту дожити до кінця свого терміну".

У дописі в Twitter/X ультранаціоналістичний ідеолог Алєксандр Дугін зазначив: "Так звана мирна угода [з Україною] була неможливою із самого початку. Це була суцільна втрата часу. росія зараз морально готова до радикальної, повномасштабної війни із Заходом".

Джерело: CEPA