Старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA) Серій Макогон, який очолював в Україні державну компанію "Оператор ГТС", розкриває схему з використанням новоствореної криптовалюти. За її допомогою кремлю вдається обходити санкції та вести міжнародну торгівлю.

Використання росією криптовалюти для обходу санкцій викрило прогалину в спробах міжнародної спільноти придушити військову машину москви. Поява стейблкоїна A7A5 є трансформаційним зрушенням у глобальному ухиленні від сплати податків.

Дотепер міжнародна спільнота покладалася на домінування долара США та систему SWIFT для забезпечення економічного порядку, але поява цифрових активів, забезпечених рублями, свідчить про складний, підтримуваний державою спротив таким підходам.

Запущений на початку 2025 року, A7A5 є високошвидкісним обхідним механізмом із великим обсягом, призначеним для відновлення зв'язку російської економіки з глобальною ліквідністю шляхом захисту незаконного капіталу від досяжності західних регуляторів. Його стрімке зростання, яке випередило зростання таких визнаних лідерів ринку, як Tether (USDT) і Circle (USDC), сигналізує про нову еру, у якій технологія блокчейн використовується підсанкційними режимами як зброя.

У технічному та операційному плані A7A5 функціонує як цифровий інструмент, забезпечений рублями, що працює на блокчейнах Tron та Ethereum. Хоча він випускається відповідно до нормативно-правової бази Киргизстану, його фінансова стабільність базується на рублевих депозитах у Промсвязьбанку (PSB), російському державному банку, який підпадає під комплексні західні санкції.

Основним шлюзом є Grinex, біржа криптовалют, яка також базується в Киргизстані. Grinex з'явилася майже відразу після того, як західні країни закрили її попередницю Garantex зі швидкістю, що свідчить про значні ресурси та участь кремля.

Діючи через Киргизстан, мережа використовує регуляторну сіру зону, яка дозволяє російським підприємствам конвертувати рублі в A7A5, а потім обмінювати ці токени на глобально ліквідні криптоактиви.

Ця функція мосту дозволяє суб'єктам, що підпадають під санкції, отримати доступ до глибокої ліквідності криптовалютного ринку, прив'язаного до долара США, без необхідності тримати активи, номіновані в доларах, достатньо довго, щоб потрапити під дію механізмів заморожування, які застосовують емітенти, такі як Tether.

Діяльність цієї мережі поширюється за межі Центральної Азії на Південну Америку, що ще більше ускладнює завдання західних команд з дотримання нормативних вимог. Наприклад, слідчі Європейського Союзу виявили ключову криптовалютну біржу в Парагваї, яка сприяла переміщенню активів, обходячи трансатлантичні санкції.

Маршрутизуючи транзакції через киргизького емітента та парагвайську біржу, архітектори A7A5 створили систему, яку важко демонтувати традиційними дипломатичними або юридичними засобами. Багатоюрисдикційний підхід означає, що навіть якщо один вузол буде скомпрометований, загальна структура маршруту ухилення від санкцій залишиться функціональною.

Зростання A7A5 було вражаючим, що поставило під сумнів припущення, що санкції неминуче призведуть до фінансової ізоляції російської держави. У 2025 році пропозиція A7A5 у мережі зросла приблизно на 89,5 млрд доларів.

Для порівняння, це значно перевищило зростання двох найбільших у світі стейблкоїнів, USDT і USDC, які за той самий період додали приблизно 49 млрд і 31 млрд доларів до своїх відповідних пропозицій.

Цьому стрімкому зростанню обсягів сприяла інтеграція A7A5 з картками Промсвязьбанку, що дозволило звичайним росіянам із безпрецедентною легкістю приєднатися до криптоекосистеми. Несподіване зростання курсу російського рубля, спричинене агресивними заходами контролю за капіталом та експортними вимогами, також зменшило валютний ризик для користувачів стейблкоїна, що сприяло масовому перетоку капіталу.

Для кремля A7A5 є рятівним колом для транскордонної торгівлі, що дозволяє російським фірмам розраховуватися за міжнародними рахунками, не торкаючись західної банківської системи. Але у сусідній Республіці Молдова стейблкоїн став прямою загрозою для демократії.

Молдовська поліція та міжнародні слідчі задокументували, як A7A5 використовується росією для політичної підривної діяльності. Через її мережі було розподілено мільйони доларів для впливу на вибори, фінансування антиурядових протестів та оплати голосів на референдумах, що вказує на прямий зв'язок між відмиванням грошей, спонсорованим державою, та гібридною війною.

Реакція Заходу на цю загрозу досягла критичної точки наприкінці минулого року, коли став відомий повний масштаб мережі A7A5. У жовтні 19-й пакет санкцій ЄС запровадив повну заборону на транзакції зі стабільним криптовалютним активом A7A5.

Євросоюз також націлився на адміністративне ядро операції, ввівши санкції проти Old Vector і Grinex, двох киргизьких компаній, відповідальних за розподіл і торгівлю токенами. Крім того, блок вніс до списку ще п'ять російських банків і десять фінансових установ у Киргизстані та Таджикистані, намагаючись перекрити банківські зв'язки.

Паралельно з реакцією Європи, Управління з питань застосування фінансових санкцій (OFSI) Великої Британії розпочало демонтаж криптовалютних мереж Киргизстану, на які покладається кремль. OFSI внесло до списку Grinex, Old Vector і Meer – ще одну біржу з Киргизстану – за їхню безпосередню участь в обході російських санкцій.

Ці скоординовані дії США, Великої Британії та ЄС вплинули на операційну ефективність токена. Коли великі децентралізовані біржі, такі як Uniswap, додали A7A5 до своїх списків блокування у відповідь на нові санкції, його ліквідність значно постраждала.

Щоденний обсяг транзакцій, який досяг піку в понад 1,5 млрд доларів, впав приблизно до 500 млн доларів, коли біржі почали заморожувати рахунки, які мали пряму взаємодію з гаманцями, пов'язаними з A7A5.

Незважаючи на ці успіхи, A7A5 залишається стійким інструментом для російської транскордонної торгівлі, підкреслюючи обмеження традиційних санкцій у децентралізованому світі. Загальний обсяг транзакцій вже перевищив 100 млрд доларів за менш ніж рік роботи, і токен продовжує знаходити застосування в замкнутому колі санкціонованих суб'єктів та симпатизуючих юрисдикцій.

Поява таких інновацій, як цифрові векселі – цінні папери, забезпечені A7A5, які можна обміняти на готівку через боти Telegram або у спеціалізованих фінансових установах, – свідчить про те, що вона розвивається, щоб обійти цифрові блокування за допомогою фізичних обхідних шляхів.

Швидке масштабування стейблкоїнів, забезпечених рублями, показує, що бар'єри для створення фінансової системи, що підтримується державою, є нижчими, ніж будь-коли раніше, і що ера беззаперечної фінансової гегемонії Заходу закінчилася.

Оскільки глобальний капітал шукає функціональні шляхи в умовах, що стають дедалі більш обмеженими, фрагментація цифрових грошей за геополітичними лініями здається неминучою. Поява стейблкоїнів, специфічних для певних регіонів, є прямим викликом ефективності економічних санкцій і передбачає майбутнє, у якому глобальна фінансова система буде предметом геополітичної конкуренції.

Стейблкоїни стають інструментами фінансової політики нарівні з ринковою інфраструктурою, і хоча останні санкції успішно сповільнили динаміку A7A5 та обмежили його зростання, архітектура залишається на місці. А перехід користувачів із Garantex на Grinex за лічені дні є попередженням, що на кожен вузол, який Захід виводить із ладу, кремль готовий запустити інший.

Міжнародне співтовариство повинно визнати, що боротьба з незаконними фінансовими операціями вимагає постійного моніторингу в режимі реального часу інфраструктури блокчейну в різних юрисдикціях, від степів Центральної Азії до серця Південної Америки.

Захист цілісності глобальної фінансової системи вимагатиме рівня гнучкості та технологічної досконалості, що відповідатиме загрозам, які вона прагне нейтралізувати.

Джерело: CEPA