В Ірані терміново призначили нового лідера

01 березня 2026, 14:53
В Ірані терміново призначили нового лідера
Фото: DW
Тимчасовим верховним лідером Ірану став високопоставлений священнослужитель аятола Аліреза Арафі.
В Ірані призначили тимчасового верховного лідера після загибелі аятоли Алі Хаменеї внаслідок спільного авіаудару США та Ізраїлю по Тегерану.
 
Про це повідомляє іранське агентство ISNA.
 
Тимчасовим верховним лідером Ірану став високопоставлений священнослужитель аятола Аліреза Арафі. Згідно з конституцією країни, він увійшов до складу тимчасової ради керівництва, яка виконуватиме обов'язки глави держави до обрання наступника.
 
До складу цієї ради також увійшли президент Масуд Пезешкіан та головний суддя Голям-Хоссейн Мохсені-Ежеї. Цей орган спільно керуватиме країною під час транзиту влади. Масовані удари також призвели до ліквідації верхівки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Повідомляється про загибель головнокомандувача генерала Мохаммада Пакпура.
 
Новим очільником КВІР призначено Ахмада Вахіді. Варто зазначити, що Корпус є найвпливовішою інституцією Ірану, яка контролює не лише військові, а й політичні та економічні процеси, діючи окремо від регулярних збройних сил.

 

війнаІран

