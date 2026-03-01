Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Біля Оману після атаки загорівся підсанкційний нафтовий танкер

01 березня 2026, 13:13
Біля Оману після атаки загорівся підсанкційний нафтовий танкер
Скриншот з відео
Четверо членів екіпажу постраждали.
1 березня, поблизу півострова Мусандам в Омані внаслідок ураження загорівся нафтовий танкер Skylight під прапором Палау, що перебуває під санкціями США. 
 
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Центр морської безпеки Оману.
 
Інцидент стався приблизно за 8 кілометрів на північ від порту Хасаб. За даними оманської сторони, на борту судна перебували 20 членів екіпажу – 15 громадян Індії та п’ятеро громадян Ірану. Унаслідок події четверо моряків зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
 
Після атаки весь екіпаж було евакуйовано із судна. Наразі інформації про їхній стан та характер отриманих травм небагато. У Центрі морської безпеки не уточнили, чим саме було уражено танкер, а також не назвали можливих причетних до нападу.
 
За даними LSEG, зареєстрованим власником Skylight є компанія Sea Force Inc, а управління здійснює Red Sea Ship Management LLC. У грудні 2025 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Red Sea Ship Management та самого танкера, звинувативши їх в управлінні так званим "тіньовим флотом" для транспортування іранських нафтопродуктів у Перській затоці.
 
Раніше в неділю державне інформаційне агентство Оману повідомило про удар двома безпілотниками по комерційному порту Порт Дукм на узбережжі Аравійського моря. Унаслідок цього один іноземний працівник дістав поранення. Уламки ще одного дрона впали поблизу паливних резервуарів у Дукмі, однак жертв чи матеріальних збитків зафіксовано не було.
 
Півострів Мусандам має стратегічне значення, адже разом з Іраном контролює Ормузьку протоку – ключовий морський шлях, через який проходить близько 20% світового споживання нафти. 

 

Росія

Останні матеріали

Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється