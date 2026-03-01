Біля Оману після атаки загорівся підсанкційний нафтовий танкер

1 березня, поблизу півострова Мусандам в Омані внаслідок ураження загорівся нафтовий танкер Skylight під прапором Палау, що перебуває під санкціями США.

Інцидент стався приблизно за 8 кілометрів на північ від порту Хасаб. За даними оманської сторони, на борту судна перебували 20 членів екіпажу – 15 громадян Індії та п’ятеро громадян Ірану. Унаслідок події четверо моряків зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Після атаки весь екіпаж було евакуйовано із судна. Наразі інформації про їхній стан та характер отриманих травм небагато. У Центрі морської безпеки не уточнили, чим саме було уражено танкер, а також не назвали можливих причетних до нападу.

За даними LSEG, зареєстрованим власником Skylight є компанія Sea Force Inc, а управління здійснює Red Sea Ship Management LLC. У грудні 2025 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Red Sea Ship Management та самого танкера, звинувативши їх в управлінні так званим "тіньовим флотом" для транспортування іранських нафтопродуктів у Перській затоці.

Раніше в неділю державне інформаційне агентство Оману повідомило про удар двома безпілотниками по комерційному порту Порт Дукм на узбережжі Аравійського моря. Унаслідок цього один іноземний працівник дістав поранення. Уламки ще одного дрона впали поблизу паливних резервуарів у Дукмі, однак жертв чи матеріальних збитків зафіксовано не було.

Півострів Мусандам має стратегічне значення, адже разом з Іраном контролює Ормузьку протоку – ключовий морський шлях, через який проходить близько 20% світового споживання нафти.