Внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану загинули щонайменше 130 мирних жителів

Іранські ЗМІ назвали іншу кількість – 201 загиблий та 747 поранених у 24 провінціях.

Американське інформаційне агентство правозахисників (HRANA) повідомило, що щонайменше 133 мирних жителів загинули в Ірані та 200 отримали поранення внаслідок спільних американо-ізраїльських ударів по країні.

Про це пише CNN.

Крім того, HRANA повідомила, що щонайменше вісім військовослужбовців загинули та двоє отримали поранення.

"Фактична кількість жертв серед цивільного населення, ймовірно, вища за цю цифру", – йдеться у заяві HRANA.

Раніше іранське державне ЗМІ Press TV повідомило про 201 загиблого та ще 747 поранених у 24 провінціях.