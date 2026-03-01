Внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану загинули щонайменше 130 мирних жителів
01 березня 2026, 11:11
Іранські ЗМІ назвали іншу кількість – 201 загиблий та 747 поранених у 24 провінціях.
Американське інформаційне агентство правозахисників (HRANA) повідомило, що щонайменше 133 мирних жителів загинули в Ірані та 200 отримали поранення внаслідок спільних американо-ізраїльських ударів по країні.
Про це пише CNN.
Крім того, HRANA повідомила, що щонайменше вісім військовослужбовців загинули та двоє отримали поранення.
"Фактична кількість жертв серед цивільного населення, ймовірно, вища за цю цифру", – йдеться у заяві HRANA.
Раніше іранське державне ЗМІ Press TV повідомило про 201 загиблого та ще 747 поранених у 24 провінціях.
Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.