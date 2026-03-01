Іран анонсував "найруйнівніший" наступ у відповідь на атаки

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) оголосив, що розпочинає "найруйнівнішу наступальну операцію в історії" Ірану.

У КВІР заявили, що атаки будуть спрямовані на "окуповані території та бази американських терористів" по ​​всьому регіону.

Ізраїльські військові заявили , що виявили ракети, запущені з Ірану в бік Ізраїлю, працювали системи захисту. За даними Al Jazeera, кілька вибухів було в небі над Дохою — система протиповітряної оборони Катару відбивала атаки з боку Ірану.

Також вибухи лунали у Дубаї. Уламки літака, що перехоплювався з повітря над Бізнес-Бей, спричинили пожежу у головному комерційному порту міста Джебель-Алі. З порту також можна було побачити клуби диму, пише CNN.

У Байхрейні зафіксували дим, що підіймається з околиць готелю Crowne Plaza в Манамі. МВС Бахрейну попередило мешканців "зберігати спокій і прямувати до найближчого безпечного місця".

Також система ППО працювала у Йорданії, сирени повітряної тривоги лунали у Кувейті.

Авіакомпанія Etihad Airways оголосила про призупинення всіх рейсів до та з Абу-Дабі, що в Об'єднаних Арабських Еміратах. British Airways, Virgin Atlantic, Wizz Air та інші авіакомпанії скоротили свої рейси до напрямків на Близькому Сході, посилаючись на безпекові проблеми.