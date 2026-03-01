Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іран анонсував "найруйнівніший" наступ у відповідь на атаки

01 березня 2026, 09:55
Іран анонсував
Фото: DW
Трамп пригрозив ще більшими ударами.
Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) оголосив, що розпочинає "найруйнівнішу наступальну операцію в історії" Ірану.
 
Про це пише Iran International.
 
У КВІР заявили, що атаки будуть спрямовані на "окуповані території та бази американських терористів" по ​​всьому регіону.
 
У відповідь президент США Дональд Трамп посилив свої погрози: "Іран щойно заявив, що сьогодні вони завдадуть дуже сильного удару, сильнішого, ніж будь-коли раніше. Проте їм краще цього не робити. Бо якщо вони це зроблять, ми вдаримо по них із силою, небаченою раніше". Згодом Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що провів ракетні та безпілотні атаки по 27 військових базах США, а також по ізраїльських об'єктах, включно з авіабазою Тель-Ноф, штаб-квартирою ізраїльської армії в Ха-Кір'ї в Тель-Авіві та великому оборонно-промисловому комплексу в місті.
 
Ізраїльські військові заявили, що виявили ракети, запущені з Ірану в бік Ізраїлю, працювали системи захисту. За даними Al Jazeera, кілька вибухів було в небі над Дохою — система протиповітряної оборони Катару відбивала атаки з боку Ірану.
 
Також вибухи лунали у Дубаї. Уламки літака, що перехоплювався з повітря над Бізнес-Бей, спричинили пожежу у головному комерційному порту міста Джебель-Алі. З порту також можна було побачити клуби диму, пише CNN.
 
У Байхрейні зафіксували дим, що підіймається з околиць готелю Crowne Plaza в Манамі. МВС Бахрейну попередило мешканців "зберігати спокій і прямувати до найближчого безпечного місця".
 
Також система ППО працювала у Йорданії, сирени повітряної тривоги лунали у Кувейті.
 
Авіакомпанія Etihad Airways оголосила про призупинення всіх рейсів до та з Абу-Дабі, що в Об'єднаних Арабських Еміратах. British Airways, Virgin Atlantic, Wizz Air та інші авіакомпанії скоротили свої рейси до напрямків на Близькому Сході, посилаючись на безпекові проблеми.

 

