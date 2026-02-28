Іранська ракета влучила у будинок у Сирії: є жертви
У південному сирійському місті Свейда іранська ракета влучила у житлову будівлю, внаслідок чого загинули четверо людей, ще кілька зазнали поранень.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на сирійське державне агентство SANA.
Очевидці зазначають, що уламки ракети також падали у місті Кунейтра та басейні річки Ярмук у провінції Дераа.
Після того як США та Ізраїль оголосили про військову операцію проти Ірану, над Сирією були помітні інтенсивні польоти військових літаків.
Репортери та свідки повідомляють про десятки ракет-перехоплювачів, які здіймалися над столицею Дамаском, намагаючись відбити можливі удари.
У місті Свейда ракета забрала життя щонайменше чотирьох людей, кілька отримали поранення, повідомляють ЗМІ.
Також раніше у Дубаї та Абу-Дабі закрили аеропорти через ракетну атаку.