Іранська ракета влучила у будинок у Сирії: є жертви

28 лютого 2026, 19:09
Фото: з вільного доступу
У місті Свейда ракета забрала життя щонайменше чотирьох людей, кілька отримали поранення.

У південному сирійському місті Свейда іранська ракета влучила у житлову будівлю, внаслідок чого загинули четверо людей, ще кілька зазнали поранень. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на сирійське державне агентство SANA.

Очевидці зазначають, що уламки ракети також падали у місті Кунейтра та басейні річки Ярмук у провінції Дераа. 

Після того як США та Ізраїль оголосили про військову операцію проти Ірану, над Сирією були помітні інтенсивні польоти військових літаків.

Репортери та свідки повідомляють про десятки ракет-перехоплювачів, які здіймалися над столицею Дамаском, намагаючись відбити можливі удари.

Також раніше у Дубаї та Абу-Дабі закрили аеропорти через ракетну атаку

 

 
війнаІранСирія

