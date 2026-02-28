Італія передає Україні бойові установки SIDAM‑25 для захисту від дронів

Нова партія зенітних комплексів SIDAM‑25 замінить попередні поставки на базі БТР M113,

Італія готує для Україна потужне підсилення протиповітряної оборони у вигляді зенітних комплексів SIDAM‑25, здатних ефективно протидіяти російським дронам‑камікадзе.

Про це пише портал Defense Express.

Нова партія бойових установок замінить попередні поставки на базі БТР M113, надаючи Україні мобільні батареї ППО, готові до реальних бойових умов.

Згідно з повідомленнями Defense Express та військового оглядача A‑129 Mangusta (@NichoConcu) на платформі X, Україна може отримати достатньо SIDAM‑25 для оснащення приблизно трьох батарей. Кожна установка встановлюється на шасі M113 і оснащена баштою з чотирма 25‑мм гарматами Oerlikon KBA, кожна з яких має боєзапас 150 снарядів. Система не має власного радара, але використовує оптоелектронні датчики та лазерний далекомір для наведення на ціль.

Раніше SIDAM‑25 постачалися в Україну лише як переобладнані шасі без озброєння. Нова партія включає бойові гармати, що дозволить значно підвищити ефективність захисту українського неба від "Шахедів".

З 1987 року виготовлено 275 установок SIDAM‑25, з яких понад 200 були продані Бельгії, проте більшість залишилися на складах. В Італії наразі налічується близько 68 повністю бойових систем, потенційно доступних для передачі Україні. Основною проблемою є стан техніки після тривалого зберігання: системи наведення та інші компоненти можуть потребувати складного відновлення через брак запасних частин.

Отримання повноцінних батарей SIDAM‑25 дасть Україні мобільні і спеціалізовані сили ППО, здатні ефективно знищувати ворожі безпілотники та значно посилити оборону держави у складних умовах сучасної війни.