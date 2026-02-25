Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сенат Італії затвердив продовження підтримки України

25 лютого 2026, 14:49
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Він схвалив документ про продовження військової та цивільної допомоги Україні до кінця 2026 року, а також подовження тимчасового захисту для українців.

В середу, 25 лютого, Сенат Італіїостаточно схвалив продовження підтримки України на 2026 рік, підтвердивши довіру уряду до відповідного декрету.

Про це повідомляє італійська щоденна газета il Giornale.

За рішення проголосували 106 сенаторів, 57 виступили проти, двоє утрималися.

Документ подовжує до 31 грудня 2026 року дозвіл на передачу Україні військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання. Пріоритет надаватиметься техніці для логістики, цивільних медичних потреб, а також засобам захисту від повітряних і ракетних атак.

Крім того, декрет передбачає продовження дозволів на проживання для громадян України в Італії до 4 березня 2027 року.

Наприкінці грудня уряд Італії схвалив цей документ попри заперечення партії Ліга.

Як повідомлялося, 23 лютого Італія передала Україні 10 електрогенераторів загальною потужністю 1500 кВА.

Раніше ми писали, що Італія підтримує вступ України до ЄС, але пріоритетом залишаються Балкани.

 

Італіяпідтримка України

