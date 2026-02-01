Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Італія підтримує вступ України до ЄС, але пріоритетом залишаються Балкани

01 лютого 2026, 19:53
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
За словами Таяні, Італія має чіткі зобов’язання перед балканськими державами, які для Рима залишаються пріоритетом у процесі розширення Євросоюзу.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна підтримує членство України в Європейському Союзі, однак першочерговим завданням для ЄС наразі є інтеграція країн Західних Балкан.
 
Про це Таяні сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.
 
За словами Таяні, Італія має чіткі зобов’язання перед балканськими державами, які для Рима залишаються пріоритетом у процесі розширення Євросоюзу.
 
"Ми підтримуємо вступ України, але спочатку є Балкани, з якими ми маємо зобов’язання і які для нас є пріоритетом", — наголосив міністр.
 
Він також повідомив, що 3 березня в Римі відбудеться зустріч формату "Друзі Балкан", а 1 квітня італійська делегація разом із міністром закордонних справ Німеччини відвідає Белград, щоб продемонструвати підтримку Сербії.
 
Водночас глава МЗС Італії запевнив, що Рим допомагатиме Україні на її шляху до членства в ЄС.
 
"Італія підтримає вступ України до Євросоюзу, але країна має пройти певний шлях", — зазначив Таяні.

 

