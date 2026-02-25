Литовці зібрали 4 млн євро для українських військових

Кошти підуть на роботизовані системи оборони та евакуації для України.

Благодійна кампанія Radarom! у Литві зібрала 4 мільйони євро на підтримку України. Зібрані кошти спрямують на закупівлю робототехнічних систем для оборони та медичної евакуації.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Організатори зазначають, що підсумкова сума ще може зрости - найближчими днями до неї додадуть корпоративні внески та кошти, отримані під час благодійних аукціонів.

Мета кампанії це забезпечити українських військових сучасними технологіями, які допомагають зберегти життя на передовій. Йдеться, зокрема, про роботизовані системи для виконання оборонних завдань і евакуації поранених.

"Війна змінюється, вона стає дедалі технологічнішою і ми це чітко бачимо. Отримуючи запити, розуміємо, що бойові дії набувають нових форм", - заявив співзасновник литовської організації підтримки Blue/Yellow Йонас Оман.

Нагадаємо, у січні в Литві завершився інший етап ініціативи Radarom!, за результатами якого українським військовим передали дрони та супутнє обладнання на суму майже 6 мільйонів євро.