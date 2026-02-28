Трамп запропонував ідею "дружнього захоплення" Куби

Він вважає, що країна могла б погодитися на співпрацю зі США в межах цього захоплення, що принесло б користь кубинцям.

Президент Дональд Трамп допустив можливість так званого "дружнього захоплення" Куби, пояснивши, що уряд острова перебуває у скрутному становищі і веде переговори зі Сполученими Штатами.

США могли б використати цей крок, щоб допомогти кубинцям, які покинули острів, оголосив Трамп журналістам.

Заява прозвучала перед відльотом президента до Техасу, коли журналісти запитали його про ситуацію на Кубі.

"Кубинський уряд веде з нами переговори, і, як ви знаєте, вони перебувають у скрутному становищі. У них немає грошей, у них зараз немає нічого. Але вони ведуть з нами переговори, і, можливо, ми здійснимо дружнє захоплення Куби", - зазначив Трамп.

Президент не уточнив жодних деталей щодо того, як могло б виглядати таке "дружнє захоплення" чи які конкретні механізми залучення США до управління Кубою могли б застосовуватися. Однак він наголосив, що мета будь-яких дій – допомога людям, які постраждали від політичної та економічної кризи на острові.

"Після багатьох, багатьох років ми мали багато справ з Кубою. Я чув про Кубу з самого дитинства… Ми цілком можемо зробити щось хороше, я думаю, дуже позитивне для людей, які були вигнані, або ще гірше, з Куби і які живуть тут", – додав Трамп.

Експерти вже відзначають, що така риторика може стати приводом для дипломатичного тиску на Гавану, а також викликати занепокоєння у регіональних союзників США в Карибському басейні.

Крім того, будь-яка реальна реалізація "дружнього захоплення" потребувала б масштабних переговорів та узгодження з міжнародними організаціями, проте самі слова президента вже спричинили активне обговорення у світових медіа.