Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп запропонував ідею "дружнього захоплення" Куби

28 лютого 2026, 13:04
Трамп запропонував ідею
Фото: Great again
Він вважає, що країна могла б погодитися на співпрацю зі США в межах цього захоплення, що принесло б користь кубинцям.

Президент Дональд Трамп допустив можливість так званого "дружнього захоплення" Куби, пояснивши, що уряд острова перебуває у скрутному становищі і веде переговори зі Сполученими Штатами. 

США могли б використати цей крок, щоб допомогти кубинцям, які покинули острів, оголосив Трамп журналістам. 

Заява прозвучала перед відльотом президента до Техасу, коли журналісти запитали його про ситуацію на Кубі. 

"Кубинський уряд веде з нами переговори, і, як ви знаєте, вони перебувають у скрутному становищі. У них немає грошей, у них зараз немає нічого. Але вони ведуть з нами переговори, і, можливо, ми здійснимо дружнє захоплення Куби", - зазначив Трамп.

Президент не уточнив жодних деталей щодо того, як могло б виглядати таке "дружнє захоплення" чи які конкретні механізми залучення США до управління Кубою могли б застосовуватися. Однак він наголосив, що мета будь-яких дій – допомога людям, які постраждали від політичної та економічної кризи на острові.

"Після багатьох, багатьох років ми мали багато справ з Кубою. Я чув про Кубу з самого дитинства… Ми цілком можемо зробити щось хороше, я думаю, дуже позитивне для людей, які були вигнані, або ще гірше, з Куби і які живуть тут", – додав Трамп.

Експерти вже відзначають, що така риторика може стати приводом для дипломатичного тиску на Гавану, а також викликати занепокоєння у регіональних союзників США в Карибському басейні. 

Крім того, будь-яка реальна реалізація "дружнього захоплення" потребувала б масштабних переговорів та узгодження з міжнародними організаціями, проте самі слова президента вже спричинили активне обговорення у світових медіа.

 

Дональд ТрампКуба

Останні матеріали

Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється