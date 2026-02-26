Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Білому домі заявили про складність переговорів між Україною і росією

26 лютого 2026, 10:16
x.com/marcorubio
За словами Рубіо, розчарування американського лідера поширюється як на Київ, так і на москву.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп розчарований затягуванням війни між Україною та росією і не розуміє, чому сторони не можуть домовитися про її завершення.

Про це він сказав 25 лютого під час спілкування з журналістами.

За словами Рубіо, розчарування американського лідера поширюється як на Київ, так і на москву. Він пояснив, що Трамп "просто не розуміє, як дві країни, які ведуть жорстоку, криваву війну, не можуть дійти згоди щодо того, як її завершити".

Держсекретар підкреслив, що президент США вклав значний політичний капітал у спроби зупинити бойові дії. За його словами, для Трампа простішим варіантом було б продовжувати попередню політику, яка призвела до затяжного конфлікту, однак він обрав шлях активного посередництва.

Рубіо зазначив, що представники американської сторони, зокрема спецпереговірник Стів Віткофф, неодноразово здійснювали поїздки для просування перемовин. За його оцінкою, певний прогрес у звуженні кола спірних питань досягнуто, однак низка тем залишається «дуже складною».

Водночас держсекретар наголосив, що США продовжують чинити тиск на росію. Він нагадав про додаткові санкції проти російської нафтової компанії "Роснєфть", запроваджені наприкінці минулого року, а також про подальші поставки зброї Україні.

"Ми не продаємо зброю росії і не застосовуємо санкції проти України. Ми єдина країна, яка змогла посадити російських та українських переговорників за стіл", — заявив Рубіо.

Він також підкреслив, що Вашингтон не планує відмовлятися від ролі посередника, оскільки, на його думку, жодна інша сторона — ні ООН, ні ЄС, ні окремі європейські держави — не здатні забезпечити прямий діалог між москвою і Києвом.

Разом із тим Рубіо зауважив, що терпіння президента США не є безмежним. "Він неодноразово висловлював глибоке розчарування тим, що ця війна не завершилася, і вважає її безглуздою", — додав держсекретар.

СШАвійнаДональд ТрамппереговориМарко Рубіо

