Трамп у розмові із Зеленським заявив, що хоче завершити війну в Україні за місяць

26 лютого 2026, 08:21
Трамп у розмові із Зеленським заявив, що хоче завершити війну в Україні за місяць
Фото з сайту Президента України
Невідомо, чи знає про це путін.

Президент Дональд Трамп повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що має намір домогтися завершення війни в Ураїні якомога швидше.

Про це пише Axios із посиланням на українського посадовця та ще два джерела, обізнані зі змістом розмови.

30-хвилинна телефонна розмова стала першою між Трампом і Зеленським після їхньої зустрічі в Давосі наприкінці січня. Вона відбулася через день після четвертої річниці російського вторгнення в Україну і за день до запланованої зустрічі спецпредставників Трампа Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа з переговорною командою Зеленського в Женеві.

Повідомляється, що обидва спецпредставники також були присутні під час телефонної розмови в середу.

За словами іншого джерела, російський представник Кіріл Дмітрієв також у четвер може перебувати в Женеві для окремих переговорів із американськими спецпредставниками.

Усі три джерела зазначили, що розмова між Трампом і Зеленським була дуже дружньою та позитивною.

Український посадовець і ще одне джерело повідомили, що Зеленський подякував Трампу за всю надану допомогу та заявив, що лише Трамп може змусити путіна припинити війну.

"Після цього Зеленський сказав, що сподівається на завершення війни цього року, а Трамп відповів, що війна триває надто довго і він хотів би, щоб вона завершилася упродовж місяця", — зазначило одне з джерел.

Одним із питань, які обговорювали Зеленський і Трамп, була можливість проведення тристороннього саміту лідерів.

Минулого тижня Зеленський заявив Axios, що розбіжності щодо територіального питання можна подолати шляхом прямих переговорів між ним, Трампом і президентом росії владіміром путіним.

Трамп повідомив Зеленському, що працюватиме над організацією такого тристороннього саміту, якщо наступна зустріч переговорників США, росії та України, запланована на початок березня, продемонструє подальший прогрес.

