Берлін хоче зменшити залежність від США у сфері оборони і технологій

Берлін прагне зменшити залежність від США у сфері оборони та технологій.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що початок другого терміну президента США Дональда Трампа означає розрив у зовнішніх відносинах Німеччини, який є настільки ж глибоким, як і вторгнення росії в Україну, і вимагає від Німеччини більшої незалежності.

Про це пише Reuters.

"Так само, як я вважаю неможливим повернення до відносин із росією до 24 лютого 2022 року, так само не варто очікувати повернення до нормальних трансатлантичних відносин до 20 січня 2025 року", — сказав Штайнмаєр у підготовленій промові.

Штайнмаєр додав, що Німеччина має застосувати уроки, які вона винесла з усунення "надмірної залежності" від росії, до відносин із США, особливо в сфері оборони та технологій.

Німеччина робить наголос на створенні альтернатив технологіям, що домінують у США, через побоювання щодо американського доступу.

"Ми розуміємо, що технологічна перевага означає не лише вплив у зовнішній політиці, а й можливість впливати на нашу внутрішню політику через цифрові платформи та соціальні мережі", — повідомив Штайнмаєр.