Берлін хоче зменшити залежність від США у сфері оборони і технологій

24 березня 2026, 14:06
штайнмаєр
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що початок другого терміну президента США Дональда Трампа означає розрив у зовнішніх відносинах Німеччини, який є настільки ж глибоким, як і вторгнення росії в Україну, і вимагає від Німеччини більшої незалежності.

Про це пише Reuters.

"Так само, як я вважаю неможливим повернення до відносин із росією до 24 лютого 2022 року, так само не варто очікувати повернення до нормальних трансатлантичних відносин до 20 січня 2025 року", — сказав Штайнмаєр у підготовленій промові.

Штайнмаєр додав, що Німеччина має застосувати уроки, які вона винесла з усунення "надмірної залежності" від росії, до відносин із США, особливо в сфері оборони та технологій.

Німеччина робить наголос на створенні альтернатив технологіям, що домінують у США, через побоювання щодо американського доступу.

"Ми розуміємо, що технологічна перевага означає не лише вплив у зовнішній політиці, а й можливість впливати на нашу внутрішню політику через цифрові платформи та соціальні мережі", — повідомив Штайнмаєр.

Останні матеріали

Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Політика
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 березня 2026, 07:52
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 березня 2026, 07:51
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Політика
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Політика
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
