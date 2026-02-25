Зеленський і Трамп проводять телефонну розмову (оновлено)

За словами українського президента, у дзвінку також брали участь представники американського лідера – Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Президент США Дональд Трамп просто зараз проводить телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід з посиланням на джерело.

"Президент Трамп проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським", - написав Равід, посилаючись на неназване джерело.

Про деталі переговорів поки що нічого не повідомляється.

Нагадаємо, телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбувається після того, як Україна, рф та США провели три раунди мирних переговорів.

Згодом радник президента Дмитро Литвин у коментарі Новини.LIVE повідомив, що розмова Зеленського і Трампа тривала 30 хвилин.

Оновлено

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом обговорив підготовку двосторонньої зустрічі американської та української делегацій щодо завершення війни, а також тристоронні переговори за участі рф.

За словами українського президента, у дзвінку також брали участь представники американського лідера – Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Вони обговорили питання, над якими працюватимуть представники України та США на двосторонній зустрічі у Женеві. Вона має відбутися в четвер, 26 лютого.

Зеленський також повідомив, що обговорив з Трампом зустріч переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі, яку заплановано провести на початку березня.

"Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну", – написав президент України.