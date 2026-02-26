Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Радники Трампа хочуть, щоб Ізраїль першим атакував Іран

26 лютого 2026, 11:06
Радники Трампа хочуть, щоб Ізраїль першим атакував Іран
Фото: з вільного доступу
Так у Білому домі хочуть заручитись підтримкою виборців.

Старші радники американського лідера Дональда Трампа хочуть, щоб Ізраїль першим завдав ударів по Ірану, перш ніж напад розпочнуть Сполучені Штати. Ізраїльська атака спровокує іранську відповідь, після чого американські виборці будуть більш схильні до ударів по Ірану.

Про це повідомляє Politico. 

"В адміністрації та навколо неї існує думка, що політика [виглядатиме] набагато краще, якщо ізраїльтяни діятимуть першими та самі, а іранці завдадуть нам у відповідь, і це дасть нам більше підстав для дій", — сказав один із людей, знайомих з обговореннями.

Розрахунок, як пишуть журналісти, простий: більше американців погодяться на війну з Іраном, якщо Сполучені Штати або їхній союзник будуть атаковані першими. Нещодавні опитування показують, що американці, у тому числі республіканці, підтримують зміну режиму в Ірані, але не бажають ризикувати втратами з боку США для цього.

Сподівання на дипломатію зменшуються, і через це питання починає зводитись до того, коли і як Америка все ж атакує Іран. Незалежно від бажання Ізраїлю діяти першим, найімовірнішим сценарієм може бути спільна американо-іхраїльська операція, кажуть співрозмовники Politico.

"ЗМІ можуть продовжувати спекулювати на тому, що президент думає все, що завгодно, але тільки президент Трамп знає, що він може робити, а що ні", — відповіла речниця Білого дому Анна Келлі.

Американські посадовці бачать два найбільші ризики у звʼязку з потенційною атакою на Іран: виснаження американських запасів боєприпасів, що, на думку адміністрації, може дати Китаю можливість захопити Тайвань, та ймовірність американських жертв. Співрозмовник наголошує, що у США є багато активів на Близькому Сході, вони не прикриті "Залізним куполом". Через це існує велика ймовірність жертв, а це — політичні ризики.

