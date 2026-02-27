Розвідка США спростовує твердження Трампа про ракетну загрозу Ірану
Заява президента США Дональда Трампа про те, що Іран невдовзі матиме ракету, здатну атакувати США, не підтверджується даними американської розвідки і є перебільшеною. Це ставить під сумнів частину його аргументів на користь можливого удару по Ісламській Республіці.
Про це повідомили три джерела Reuters.
У зверненні до Конгресу 24 лютого Трамп заявив, що Іран "працює над ракетами, які незабаром зможуть досягти" території США, і таким чином почав обґрунтовувати можливість американських ударів.
Водночас, за словами двох джерел, відкриту оцінку Розвідувального управління Міноборони США за 2025 рік не змінювали. У ній зазначено, що Іран зможе створити боєздатну міжконтинентальну балістичну ракету на базі своїх космічних ракет-носіїв не раніше 2035 року.
Одне з джерел додало, що навіть якщо Китай або Північна Корея, які співпрацюють з Іраном, нададуть технологічну допомогу, Тегерану знадобиться щонайменше вісім років, щоб створити повноцінну та придатну до використання МБР.
Джерела заявили, що їм невідомо про оцінки розвідки США, які б свідчили, що Іран близький до створення ракети, здатної вдарити по території США, хоча вони не виключають існування нових звітів, про які їм невідомо.