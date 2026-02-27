Розвідка США спростовує твердження Трампа про ракетну загрозу Ірану

У зверненні до Конгресу 24 лютого Трамп заявив, що Іран "працює над ракетами, які незабаром зможуть досягти" території США.

Заява президента США Дональда Трампа про те, що Іран невдовзі матиме ракету, здатну атакувати США, не підтверджується даними американської розвідки і є перебільшеною. Це ставить під сумнів частину його аргументів на користь можливого удару по Ісламській Республіці.

Про це повідомили три джерела Reuters.

Водночас, за словами двох джерел, відкриту оцінку Розвідувального управління Міноборони США за 2025 рік не змінювали. У ній зазначено, що Іран зможе створити боєздатну міжконтинентальну балістичну ракету на базі своїх космічних ракет-носіїв не раніше 2035 року.

Одне з джерел додало, що навіть якщо Китай або Північна Корея, які співпрацюють з Іраном, нададуть технологічну допомогу, Тегерану знадобиться щонайменше вісім років, щоб створити повноцінну та придатну до використання МБР.

Джерела заявили, що їм невідомо про оцінки розвідки США, які б свідчили, що Іран близький до створення ракети, здатної вдарити по території США, хоча вони не виключають існування нових звітів, про які їм невідомо.