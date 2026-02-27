Торік вперше з часів Великої депресії еміграція зі США перевищила імміграцію – WSJ

У 2025 році США зазнали чистої від'ємної міграції — приблизно мінус 150 тисяч осіб, свідчать дані Інституту Брукінгса.

У 2025 році у США сталося те, чого достеменно не фіксували з часів Великої депресії: більше людей виїхало, ніж в'їхало.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що адміністрація Дональда Трампа назвала від'ємну чисту міграцію підтвердженням виконання обіцянок щодо посилення депортацій і обмеження нових віз. Проте за гучною антиміграційною політикою менш помітною лишається інша тенденція: самі американці залишають країну рекордними темпами, перевозячи свої родини туди, де життя здається доступнішим і безпечнішим.

Із часів адміністрації Ейзенхауера США не збирають повної статистики щодо кількості громадян, які виїжджають. Водночас дані понад 50 країн — про дозволи на проживання, купівлю нерухомості, навчання та інші показники — свідчать: американці "голосують ногами" безпрецедентно активно. Мільйонна діаспора навчається, працює дистанційно й виходить на пенсію за кордоном. Для частини громадян нова американська мрія — більше не жити в Америці. У Лісабоні американці масово скуповують квартири — новоприбулі скаржаться, що навколо частіше чути англійську, ніж португальську. У ділінгському районі Дубліна Grand Canal Dock кожен п'ятнадцятий мешканець народився у США. На Балі, у Колумбії та Таїланді місцеві протестують проти подорожчання житла через наплив американських дистанційних працівників із доларовими доходами. Понад 100 тисяч молодих американців здобувають вищу освіту за кордоном — через нижчу вартість навчання. У прикордонних з Мексикою будинках для літніх людей дедалі більше пенсіонерів зі США, які шукають доступний догляд. За підрахунками Інституту Брукінгса, у 2025 році США зазнали чистої від’ємної міграції — приблизно мінус 150 тисяч осіб. У 2026-му відтік може зрости. Загальна імміграція у 2025 році становила 2,6–2,7 мільйона — проти майже 6 мільйонів у 2023-му. За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, торік відбулося 675 тисяч депортацій і близько 2,2 мільйона "самодепортацій".

Аналіз The Wall Street Journal даних із 15 країн показав, що лише у 2025 році до них переїхали щонайменше 180 тисяч американців — і ця цифра, ймовірно, значно більша.

Точних даних про загальну кількість американців за кордоном немає — оцінки коливаються від 4 до 9 мільйонів. За оцінкою Держдепартаменту, у 2022 році в Мексиці проживало 1,6 мільйона громадян США. У Канаді — понад 250 тисяч, у Великій Британії — понад 325 тисяч. Загалом у Європі нині мешкає понад 1,5 мільйона американців.