Армія США перебудовує бронетанкові бригади під дрони – Military Time

Пентагон вивчає уроки війни рф проти України.

Армія США переосмислює роль бронетехніки на сучасному полі бою під впливом війни росії проти України. Досвід масового застосування безпілотників змушує американських військових змінювати підходи до підготовки, доктрини та навіть структури бойових підрозділів.

Про це пише Military Time.

У центрі експериментів – 2-га бронетанкова бригада в Форт-Стюарті (штат Джорджія), яка бере участь в ініціативі "Трансформація в контакті" (TIC). Її суть – дозволити солдатам на передовій тестувати нові технології ще до того, як будуть затверджені офіційні стандарти та закупівлі.

Спецназівець Латан Томлі вступив до армії, щоб стати кавалерійським розвідником. Однак замість класичної розвідки з біноклем він годинами тренується за ноутбуком, опановуючи симулятор польотів дронів Liftoff.