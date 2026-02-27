Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Армія США перебудовує бронетанкові бригади під дрони – Military Time

27 лютого 2026, 10:57
Армія США перебудовує бронетанкові бригади під дрони – Military Time
Фото: zn.ua
Пентагон вивчає уроки війни рф проти України.
Армія США переосмислює роль бронетехніки на сучасному полі бою під впливом війни росії проти України. Досвід масового застосування безпілотників змушує американських військових змінювати підходи до підготовки, доктрини та навіть структури бойових підрозділів.
 
Про це пише Military Time.
 
У центрі експериментів – 2-га бронетанкова бригада в Форт-Стюарті (штат Джорджія), яка бере участь в ініціативі "Трансформація в контакті" (TIC). Її суть – дозволити солдатам на передовій тестувати нові технології ще до того, як будуть затверджені офіційні стандарти та закупівлі.
 
Спецназівець Латан Томлі вступив до армії, щоб стати кавалерійським розвідником. Однак замість класичної розвідки з біноклем він годинами тренується за ноутбуком, опановуючи симулятор польотів дронів Liftoff.
 
"Ми насправді тренуємося на звичайних комп’ютерах – це невеликий ігровий додаток під назвою Liftoff – і там ви запускаєте дрони", – розповів Томлі. За його словами, симулятор дозволяє зрозуміти фізику польоту, кути нахилу та реакцію апарата.
 
Програму можна придбати на платформі Steam, доступній як військовим, так і цивільним. Після віртуальної підготовки солдати переходять до реальних польотів на полігоні. Тренування відбуваються у FPV-окулярах із видом від першої особи – це створює повне занурення, але може спричиняти дезорієнтацію.
 
Ініціатива TIC ламає традиційну систему, за якої нові можливості спершу проходять через навчальні центри та стандартизовані курси. Тепер солдати спочатку експериментують із технологіями, а вже потім формуються доктрина та закупівельна політика. Бригада отримала доступ до нових безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та систем зв’язку. Кількість дронів, їхні ролі та способи застосування визначаються на основі зворотного зв’язку від операторів.
 
Війна в Україні показала, що поле бою стало "прозорим" через масове застосування розвідувальних і ударних безпілотників. Обидві сторони використовують їх для спостереження, коригування артилерії та точкових ударів.

 

