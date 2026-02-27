Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ватикан випустив незвичну марку на підтримку українців

27 лютого 2026, 09:53
Ватикан випустив незвичну марку на підтримку українців
Фото: пресс-служба Ватикану
На ній зображено Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві під час блекауту.
Ватикан до четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії представив нову поштову марку, присвячену українським католикам.  
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Дизайн марки став нетиповим для ватиканської філателії. Поштова служба Святого Престолу зазвичай випускає марки з нагоди католицьких свят або на честь національних Церков, уникаючи політичних акцентів і віддаючи перевагу зображенням релігійних постатей, зокрема місцевих святих.
 
На новій марці київський собор зображений затемненим через відключення електроенергії, однак позаду його силует підсвічує помаранчеве сяйво вечірнього неба.
 
Глава УГКЦ Святослав Шевчук, який був присутній у Ватикані на церемонії презентації, назвав випуск марки "великим моментом розради".
 
"Ми справді відчуваємо підтримку Святого Престолу за цю особливу увагу до нашої історії, до нашого життя в цей трагічний момент війни", – сказав він італійською.
 
Марку також приурочили до 30-річчя відновлення Київської католицької єпархії після розпаду СРСР і 12-ї річниці зведення собору.
Ватиканвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Політика
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 08:52
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється