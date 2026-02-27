Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
На відновленні Трипільської ТЕС розікрали понад 50 млн гривень – слідство

27 лютого 2026, 11:11
Фото: СБУ
Під час першого етапу обшуків за місцем проживання та в офісах фігурантів знайшли понад 19 мільйонів гривень готівки.
Правоохоронці заявили про викриття схеми розкрадання коштів, призначених на відновлення Трипільської теплоелектростанції після російських обстрілів.
 
Про це повідомили СБУ та Нацполіція.
 
За даними слідства, до організації схеми причетні керівники двох підрядних товариств, які виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенерувальних об’єктах. Вони закуповували робочі матеріали в підконтрольних фірм, де вартість була на 30% вищою за ринкову.
 
Слідчі зазначають, що ділки штучно завищували вартість послуг, будматеріалів і технічного обладнання під час ремонту енергооб’єкта, а отриману "різницю" розподіляли між усіма учасниками схеми. У такий спосіб протягом 2023-2025 років вони вивели на рахунки афілійованих компаній та перевели в готівку майже 50 мільйонів гривень.
 
Під час першого етапу обшуків за місцем проживання та в офісах фігурантів знайшли понад 19 мільйонів гривень готівки. Також вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію з доказами протиправної оборудки. Нині шістьом фігурантам повідомили про підозру. Серед них — троє організаторів «схеми», двоє керівників приватних компаній та їхній спільник. Їм інкримінують:
 
ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою;
ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
За цими статтями загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
корупціявійна в Україніросія окупанти

