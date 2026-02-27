Пекін забив на сполох через російський закон про призов – ISW

Китай стурбований тим, що Москва може змусити громадян Китаю проходити військову службу в армії рф.

Консульство Китаю у росії закликало китайських громадян, які проживають у рф, "звернути увагу" на російський закон, ухвалений у листопаді 2025 року. Він зобов'язує служити іноземців в російській армії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Закон вимагає від чоловіків-постійних мешканців віком від 18 до 65 років пройти щонайменше один рік служби в російській армії, щоб подати заявку на отримання російського громадянства або дозволу на проживання. Винятки передбачаються для громадян білорусі, чоловіків, які вже виконали вимогу про службу в армії рф, а також непридатних до військової служби.

Консульство Китаю закликало громадян "приймати обережні рішення", щоб "забезпечити законний статус проживання в росії". Як зазначають аналітики, це може свідчити про те, що Китай стурбований тим, що росія змусить китайців проходити військову службу на підставі цього закону.