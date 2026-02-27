Глава МЗС Гани розкрив кількість африканців, втягнутих рф у війну проти України

Він пообіцяв боротися з незаконним вербуванням африканців росією.

Міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблакава обіцяє боротися з незаконними злочинним схемами вербування африканців на війну проти України.

Про це глава МЗС Гани повідомив у Facebook за підсумками візиту до Києва.

Зокрема, як зазначив Аблакава, українська влада з посиланням на власні достовірні розвідувальні дані повідомила про кількість африканців, залучених росією до війни проти України.

"Вони задокументували 1 780 африканців із 36 країн, яких заманили злочинні мережі торгівлі людьми приєднатися до війни проти України", – наголосив дипломат.

При цьому, як додав міністр, "ще більш гнітючим і страшним" є те, що, як вважається, 272 жителі Гани потрапили на війну з 2022 року. За наявними оцінками, 55 із них загинули, а ще двоє потрапили в полон як військові. "Як відповідальний уряд, ми не можемо закривати очі на цю болісну статистику. Це не просто цифри, вони представляють людські життя, надію багатьох ганських сімей і нашої держави. З цієї причини, уряд сповнений рішучості підвищувати обізнаність і розпочинати інтенсивну громадську освітню кампанію, щоб захистити нашу молодь", – підкреслив Аблакава. Також він повідомив, що адміністрація президента Гани Джона Магами в межах власної юрисдикції налаштована відстежувати та усувати усі схеми незаконного найму на війну.

"Це не наша війна і ми не можемо дозволити нашій молоді стати живим щитом для інших", – наголосив очільник МЗС Гани.