Україна та рф домовились про локальне перемир'я для відновлення енергозабезпечення ЗАЕС

27 лютого 2026, 14:07
Україна та рф домовились про локальне перемир'я для відновлення енергозабезпечення ЗАЕС
Фото: nikvesti.com
Генеральний директор МАГАТЕ Даніель Гроссі також повідомив, що в районі проведення ремонтних робіт триває розмінування.
Україна та російська федерація домовились про локальне перемир'я для ремонту високовольтної ЛЕП, яка живить Запорізьку АЕС.
 
Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії у соцмережі Х.
 
"За посередництва МАГАТЕ набуло чинності ще одне локальне припинення вогню, яке дозволить відновити резервне електропостачання 330 кВ для Запорізької атомної електростанції", – йдеться у повідомленні.
 
Генеральний директор МАГАТЕ Даніель Гроссі також повідомив, що в районі проведення ремонтних робіт триває розмінування, яке повинно забезпечити безпечний доступ ремонтних бригад.

 

Нагадаємо, що за останні місяці між Україною та рф оголошувалось вже кілька локальних припинень вогню, під час яких ремонтні бригади відновлювали пошкоджені лінії електропередач.

