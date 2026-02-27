Україна та рф домовились про локальне перемир'я для відновлення енергозабезпечення ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Даніель Гроссі також повідомив, що в районі проведення ремонтних робіт триває розмінування.

Україна та російська федерація домовились про локальне перемир'я для ремонту високовольтної ЛЕП, яка живить Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії у соцмережі Х.

Нагадаємо, що за останні місяці між Україною та рф оголошувалось вже кілька локальних припинень вогню, під час яких ремонтні бригади відновлювали пошкоджені лінії електропередач.