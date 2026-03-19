19 березня 2026, 16:53
росія почала обмежувати доступ до Telegram на окупованих територіях України
з вільних джерел
Раніше в уряді рф заявляли, що в так званій зоні "СВО" проблем з месенджером не буде.
Російська влада, ймовірно, почала сповільнювати роботу популярної соціальної мережі Telegram на окупованих територіях, хоча раніше в уряді рф заявляли, що зроблять виняток для так званої "зони СВО".
 
Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на заяви жителів цих територій.
 
Видання розповіло, що в Луганській області вже відчуваються серйозні перебої в роботі месенджера. За словами жителя Щастинського району, навіть із VPN додзвонитися на підконтрольну Україні територію майже неможливо. 
 
"Абоненти з’єднуються, але поговорити не виходить: затримка сягає 20 секунд, а часто взагалі нічого не чути", - йдеться в статті.
 
Додається, що жителька Луганська поділилася, що без VPN дзвінки в Telegram взагалі не проходять. Водночас, якщо  знайти VPN, який добре працює і який російська влада ще не встигла заблокувати, зв’язатися можна й навіть нормально поспілкуватися. Примітно, що про проблеми з Telegram повідомляють в чатах інших окупованих міст Донецької та Луганської областей. Видання зазначає, що використання VPN частково вирішує проблему, але вже не всюди.
 
В публікації вказується, що російські видання та блогери з 16 березня почали масово писати про фактичний початок блокування Telegram у росії. При чому, там він часто не працює навіть із VPN на відміну від окупованих територій. Офіційне блокування Telegram у росії очікується з 1 квітня 2026 року. 

 

