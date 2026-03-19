росія почала обмежувати доступ до Telegram на окупованих територіях України

Російська влада, ймовірно, почала сповільнювати роботу популярної соціальної мережі Telegram на окупованих територіях, хоча раніше в уряді рф заявляли, що зроблять виняток для так званої "зони СВО".

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на заяви жителів цих територій.

Видання розповіло, що в Луганській області вже відчуваються серйозні перебої в роботі месенджера. За словами жителя Щастинського району, навіть із VPN додзвонитися на підконтрольну Україні територію майже неможливо.

"Абоненти з’єднуються, але поговорити не виходить: затримка сягає 20 секунд, а часто взагалі нічого не чути", - йдеться в статті.