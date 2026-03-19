Зеленський пояснив, як уникнути посилення позиції росії на переговорах

19 березня 2026, 17:57
Зеленський пояснив, як уникнути посилення позиції росії на переговорах
Зеленський підкреслив, що 20-й пакет санкцій ЄС проти росії у глухому куті.
Від усіх залежить те, щоб росіяни не прийшли на переговори з відчуттям, що їхня позиція значно посилилася.
 
Про це сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників засідання Європейської ради. 
 
"Останні кілька днів ми отримували сигнали від американської сторони про те, що переговори можуть незабаром поновитися. Але з яким настроєм російська сторона прийде на переговори цього разу? Від нас усіх залежить, щоб росіяни не прийшли на ці переговори з відчуттям, що їхня позиція значно посилилася. І не тільки через ситуацію навколо Ірану, яка спричиняє зростання світових цін на нафту", - зазначив він.
 
При цьому президент назвав 5 причин, котрі можуть підживити ці відчуття рф. За його словами, росіяни бачать активне використання ракет ППО на Близькому Сході та в регіоні Затоки, і вони можуть подумати, що Україна зіткнеться з нестачею таких ракет. Він наголосив, що потрібно використовувати кожну можливість, щоб знайти ракети для систем Patriot:
 
"Ми знаємо: не всім подобається ідея використання частини з 90 мільярдів на купівлю ракет для Patriot через PURL, якщо немає інших варіантів. Але якщо інших варіантів справді немає, це необхідно для захисту від російських балістичних ударів - це питання порятунку життів".
 
Президент України підкреслив, що 20-й пакет санкцій ЄС проти росії у глухому куті, а він міг би продовжити тиск на росію, змушуючи її рухатися до реального миру. За його словами, Сполучені Штати пом’якшили деякі санкції проти росії, і це приносить значні кошти у воєнний бюджет путіна.
 
"Вже третій місяць поспіль не працює найважливіша фінансова гарантія безпеки для України від Європи - пакет підтримки на суму 90 мільярдів євро на цей та наступний рік. Це для нас критично важливо. Це ресурс для захисту життів", - наголосив Зеленський.
 
При цьому підкреслив, що навіть сьогодні не знаємо напевно, чи буде ця підтримка розблокована.
 
Зеленський наголосив, що росія має чітко усвідомити й реально відчути, що Україна буде в Європі і це не зупинити. Він додав:
 
"Якщо буде визначена чітка дата, це означатиме, що росія ніяк не зможе заблокувати наш вступ. Ви бачите, як блокуються різні речі і як складно об'єднаній Європі реалізувати навіть вже ухвалені рішення. Цього не має статися з відкриттям кластерів для України чи з нашим вступом - це питання довіри, безпеки та майбутнього".

 

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
