Зеленський пояснив, як уникнути посилення позиції росії на переговорах

Зеленський підкреслив, що 20-й пакет санкцій ЄС проти росії у глухому куті.

Від усіх залежить те, щоб росіяни не прийшли на переговори з відчуттям, що їхня позиція значно посилилася.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників засідання Європейської ради.

"Останні кілька днів ми отримували сигнали від американської сторони про те, що переговори можуть незабаром поновитися. Але з яким настроєм російська сторона прийде на переговори цього разу? Від нас усіх залежить, щоб росіяни не прийшли на ці переговори з відчуттям, що їхня позиція значно посилилася. І не тільки через ситуацію навколо Ірану, яка спричиняє зростання світових цін на нафту", - зазначив він.

При цьому президент назвав 5 причин, котрі можуть підживити ці відчуття рф. За його словами, росіяни бачать активне використання ракет ППО на Близькому Сході та в регіоні Затоки, і вони можуть подумати, що Україна зіткнеться з нестачею таких ракет. Він наголосив, що потрібно використовувати кожну можливість, щоб знайти ракети для систем Patriot: