Проти Безуглої порушили кримінальну справу

19 березня 2026, 18:35
Фото: Telegram / Мар'яна Безугла
Ймовірно, йдеться про розслідування за статтею про державну зраду.
Щодо народної депутатки Мар’яни Безуглої порушили справу щодо можливих кримінальних правопорушень. 
 
Про це написав депутат Сергій Тарута, а також повідомив Офіс генерального прокурора в коментарі для "Інтерфакс-Україна".
 
Тарута каже, що разом з іншим депутатом, Федором Веніславським, подав до правоохоронних органів звернення щодо Безуглої. Слідство, за його словами, триває за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).
 
У межах справи слідство перевірить, чи заяви Безуглої могли нашкодити українським військовим. Тарута стверджує, що після того, як Безугла поширила інформацію про 72 бригаду, яка тримала Вугледар, росіяни перекинули на цей напрямок значні сили, було зірвано планову ротацію та втрачено позиції.
 
"І це не поодинокий випадок. Коли публічна діяльність призводить до втрат серед військових, ослаблення оборони, деморалізації армії, це вже не про “свободу слова”. Це — про відповідальність", — каже депутат.
 
В Офісі генерального прокурора лише підтвердили, що на виконання ухвал суду і "за зверненнями заявників" внесли до реєстру відомості щодо народного депутата України. Імені Безуглої не назвали, однак"Інтерфакс" стверджує, що йдеться саме про Безуглу.
 
Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора.
 
На тлі повідомлень про порушену проти неї справу Безугла опублікувала на своєму Telegram-каналі коротке повідомлення: "Мене не злякати".

 

нардеп, війна в Україні

Останні матеріали

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Політика
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Політика
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Політика
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Переклад iPress – 18 березня 2026, 10:16
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Більше публікацій

