Проти Безуглої порушили кримінальну справу

Ймовірно, йдеться про розслідування за статтею про державну зраду.

Щодо народної депутатки Мар’яни Безуглої порушили справу щодо можливих кримінальних правопорушень.

Про це написав депутат Сергій Тарута , а також повідомив Офіс генерального прокурора в коментарі для "Інтерфакс-Україна".

Тарута каже, що разом з іншим депутатом, Федором Веніславським, подав до правоохоронних органів звернення щодо Безуглої. Слідство, за його словами, триває за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

У межах справи слідство перевірить, чи заяви Безуглої могли нашкодити українським військовим. Тарута стверджує, що після того, як Безугла поширила інформацію про 72 бригаду, яка тримала Вугледар, росіяни перекинули на цей напрямок значні сили, було зірвано планову ротацію та втрачено позиції.