Макрон закликав до мораторію на удари по енергетиці на Близькому Сход

19 березня 2026, 16:09
Фото: Укрінформ
Президент Франції зазначив, що нині "всі сторони мають заспокоїтися".
Президент Франції Еммануель Макрон закликав запровадити мораторій на удари по цивільній інфраструктурі на Близькому Сході.
 
Про це заявив Макрон перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі.
 
"Ця ескалація є безрозсудною. Учора я мав розмову з президентом Трампом, і вночі він сам закликав Іран припинити всі ці бомбардування та атаки на цивільну інфраструктуру - газову, нафтову, а також водну", - сказав Макрон.
 
Він розповів, що також поспілкувався з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані після серйозного удару по катарських потужностях з виробництва газу.
 
"Кілька інших країн Перської затоки зазнали ударів - уперше по їхніх виробничих потужностях. Це небезпечна ескалація. Ми виступаємо за мораторій на атаки проти цивільної інфраструктури і цивільного населення і за швидку деескалацію", - наголосив президент Франції.
 
Макрон зазначив, що нині "всі сторони мають заспокоїтися".
 
"Бойові дії мають бути зупинені хоча б на кілька днів, щоб дати шанс переговорам. Це ключовий пункт нашого порядку денного. Франція, як завжди, виступає за повернення до переговорів, діалогу й деескалації", - додав він.
ІранЕмануель Макрон

Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
