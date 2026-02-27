Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Буданов зробив заяву про терміни закінчення війни

27 лютого 2026, 12:10
Буданов зробив заяву про терміни закінчення війни
Фото: LIGA.net
Керівник Офісу президента прокоментував чутки про вимоги США про конкретні дати миру.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що США не встановлювали конкретні терміни для завершення війни росії проти України. Він наголосив, що переговорний процес досі є дуже складним.

Про це повідомляє Al Mondon.

Буданов прокоментував запитання журналіста про те, чи є шанс закінчити війну до наступного літа, як того хоче американська сторона.
 
"Мені не відомо, щоб наші американські партнери встановлювали якісь конкретні терміни для закінчення війни. Поточні переговори є дуже складним і багатогранним процесом, і неможливо встановити якісь точні терміни для їх завершення. Звичайно, ми робимо все можливе, щоб прискорити їх", – пояснив очільник Банкової.
 
Глава Офісу президента зазначив, що мирний план президента США Дональда Трампа вперше з початку війни дозволив порушити питання про встановлення справжнього миру. За його словами, під час переговорів російська делегація усвідомлює, що рф буде змушена погодитися на гарантії безпеки для України від США, "подобається їм це чи ні".
 
Водночас Буданов зауважив, що санкції проти росії мають залишатися навіть після закінчення бойових дій, оскільки будь-який інший сценарій буде заохочувати її до нової агресії.
 
"росія не повинна мати можливості відновити свій економічний потенціал для відновлення свого арсеналу. Заморожені російські активи та більша частина майбутніх доходів повинні бути використані для виплати компенсацій та відновлення України", – каже він.

 

