Британські й французькі десантники готуються до потенційної місії в Україні

Британські та французькі десантники завершили останні приготування до можливої миротворчої місії в Україні. Їх можуть відправити, якщо країна укладе мирну угоду з рф.

Як пише видання, навчання в провінції Бретані відбулися 24 лютого і є заключними навчаннями з підготовки десантників до розгортання в будь-якій точці країн НАТО. Ця підготовка є частиною навчань "Оріон", які закінчаться 3 березня.

Дії відбулися за кілька тижнів після того, як прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія і Франція очолять миротворчі сили в Україні, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню між Києвом і москвою. Згідно з публікацією The Telegraph, під час навчань понад 600 солдатів із 16-ї повітряно-десантної бригади Британії провели імітацію рейду разом зі своїми товаришами з 11-ї парашутно-десантної бригади Франції.