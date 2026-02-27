Британські й французькі десантники готуються до потенційної місії в Україні
27 лютого 2026, 10:05
Фото: Getty Images
Ця підготовка є частиною навчань "Оріон", які закінчаться 3 березня.
Британські та французькі десантники завершили останні приготування до можливої миротворчої місії в Україні. Їх можуть відправити, якщо країна укладе мирну угоду з рф.
Про це повідомляє The Telegraph.
Як пише видання, навчання в провінції Бретані відбулися 24 лютого і є заключними навчаннями з підготовки десантників до розгортання в будь-якій точці країн НАТО. Ця підготовка є частиною навчань "Оріон", які закінчаться 3 березня.
Дії відбулися за кілька тижнів після того, як прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія і Франція очолять миротворчі сили в Україні, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню між Києвом і москвою. Згідно з публікацією The Telegraph, під час навчань понад 600 солдатів із 16-ї повітряно-десантної бригади Британії провели імітацію рейду разом зі своїми товаришами з 11-ї парашутно-десантної бригади Франції.
Наразі склад підрозділів, які можуть бути задіяні в Україні, поки що не озвучено. Але видання зазначає, що військові 16-ї повітряно-десантної бригади входять до числа британських сил високої готовності і здатні в найкоротші терміни розвернутися у складі сил НАТО.
У Міноборони Британії заявили, що в навчаннях "Оріон" беруть участь близько 2000 британських і французьких військових. Ці навчання являють собою випробувальну місію з "підтримки союзника по НАТО в боротьбі з повстанським рухом і загрозою вторгнення". Дев'ятиденні повітряно-десантні навчання розпочалися 24 лютого з того, що військові здійснили стрибки з транспортних літаків Королівських ВПС і Космічних сил Британії, після чого зайняли позиції і розгорнули оборонні споруди.
Під час навчань, покликаних підготувати війська до реалій конфліктів XXI століття, військові відбивають умовні атаки, а потім відпрацюють засідки і напади на ворожі сили. Зокрема, під контролем французького штабу на авіабазі Орлеан-Брісі (неподалік Парижа), британські розвідники та парашутисти з групи командос здійснили непомітну висадку на полігоні Сен-Сир-Коеткуїдан.
Вони знищили ворожі засоби ППО і позначили зону висадки основних сил, в якій висадилися солдати 2-го батальйону парашутного полку в складі двох бойових груп. Взвод з італійської бригади парашутистів теж вступив у бій, після чого літак RAF A400M кинув припаси. Як очікується, навчання завершаться 3 березня. За словами французького генерала Рено Ронде, вони мають вирішальне значення.
"Навчання дають нам змогу тестувати нові конструкції та обладнання, особливо в галузі гібридних комунікаційних мереж та інтеграції безпілотних літальних апаратів. Здатність до інновацій та швидкої адаптації тепер є ключовим фактором збереження переваги на полі бою", - зазначив він.