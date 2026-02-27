Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Війська рф "фактично без зв'язку" після блокування Starlink – Федоров

27 лютого 2026, 12:51
Війська рф
Фото: СNN
Кількість стрімів впала в 11 разів, зауважив міністр оборони.
Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що війська рф в Україні вдалося "фактично позбавити зв’язку" після блокування терміналів супутникового зв’язку Starlink.
 
Про це пише NV.
 
За його словами, кількість стрімів — прямих етерів ситуації на полі бою — скоротилася в окупантів в 11 разів. Водночас значно зросло перехоплення радіоетерів росіян.
 
Федоров наголосив, що блокування російських терміналів Starlink стало важливим як для захисту цивільного населення, так і для посилення спроможностей ЗСУ.
 
"Зі SpaceX провели багато розмов. Це питання не тільки технологічної відповіді росії, а й справедливого використання агресором західних технологій проти цивільних", — сказав міністр.
 
Нагадаємо, що віднедавна на території України почали обов’язково реєструвати термінали супутникового зв’язку Starlink, аби обмежити їхнє використання росіянами. Так, працюватимуть лише перевірені термінали Starlink із "білого списку" — верифіковані через ЦНАПи, портал "Дія", а для військових — через систему DELTA.
