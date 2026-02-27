Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США заарештували колишнього пілота F-35 за підозрою у співпраці з Китаєм

27 лютого 2026, 10:31
США заарештували колишнього пілота F-35 за підозрою у співпраці з Китаєм
Фото: UNSPLASH
За даними справи, у серпні 2023 року фігурант розпочав перемовини про підготовку пілотів армії КНР.

У Сполучених Штатах заарештували та висунули обвинувачення колишньому пілоту ВПС, якого підозрюють у наданні оборонних послуг китайським військовим.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США, пише Reuters..

Йдеться про 65-річного Джеральда Едді Брауна-молодшого – колишнього інструктора винищувачів F-35 Lightning II, який раніше командував підрозділами, пов’язаними із системами доставки ядерної зброї. За даними слідства, він нібито домовлявся про контракт із навчання пілотів Повітряних сил армії Китаю.
 
У Мін’юсті заявили, що Браун почав переговори ще у 2023 році, а наприкінці того ж року відвідав Китай, де перебував до лютого 2024-го. Йому інкримінують "надання та змову з метою надання оборонних послуг" без відповідного дозволу уряду США.
 
Заступник директора підрозділу контррозвідки ФБР Роман Рожавський заявив: "Він зрадив свою країну, навчаючи китайських пілотів боротися проти тих, кого він клявся захищати".
