Посланці Білого дому Кушнер і Віткофф розчаровані переговорами з Іраном
27 лютого 2026, 08:55
Фото: EPA/UPG
Переговори відбувалися через посередника – главу МЗС Оману Бадра аль-Бусаїді – і у двосторонньому форматі.
У Женеві 26 лютого відбувся новий раунд переговорів США й Ірану щодо ядерної угоди.
Про це повідомляє Axios.
У переговорах з американської сторони брали участь спецпосланники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, іранської – глава МЗС Аббас Аракчі. За даними видання, переговори відбувалися через посередника – главу МЗС Оману Бадра аль-Бусаїді – і у двосторонньому форматі.
Високопосадовець США схарактеризував виданню переговори як "позитивні", не розкривши деталей. Водночас автор матеріалу Барак Равід із посиланням на джерела написав, що Віткофф і Кушнер були розчаровані тим, що почули від іранців на ранковій зустрічі.
Іран презентував проєкт угоди. За даними іранських джерел, Тегеран відкинув вимоги назавжди відмовитися від збагачення урану, демонтувати ядерні об'єкти й вивести запаси урану за межі країни. Натомість пропонують скоротити обсяги урану до низького рівня збагачення під контролем МАГАТЕ. Іранська сторона заявила, що її пропозиції дають змогу швидко досягти угоди.
США, зі свого боку, наполягають на безстроковому характері майбутньої угоди й відмові Ірану від накопичених 10 тис. кг збагаченого урану. Вашингтон допускає певну гнучкість щодо права Ірану на збагачення, якщо буде доведено відсутність шляху до створення ядерної зброї. Іранське джерело Al Jazeera розповіло, що в межах угоди Іран готовий довести, що не хоче мати ядерну зброю, і заморозити збагачення урану "на обмежений період".
"Принцип повної та безстрокової відмови від збагачення, демонтажу ядерних об'єктів і передання запасів урану повністю відкидають", – сказав посадовець.