Посланці Білого дому Кушнер і Віткофф розчаровані переговорами з Іраном

Іран презентував проєкт угоди. За даними іранських джерел, Тегеран відкинув вимоги назавжди відмовитися від збагачення урану, демонтувати ядерні об'єкти й вивести запаси урану за межі країни. Натомість пропонують скоротити обсяги урану до низького рівня збагачення під контролем МАГАТЕ. Іранська сторона заявила, що її пропозиції дають змогу швидко досягти угоди.

США, зі свого боку, наполягають на безстроковому характері майбутньої угоди й відмові Ірану від накопичених 10 тис. кг збагаченого урану. Вашингтон допускає певну гнучкість щодо права Ірану на збагачення, якщо буде доведено відсутність шляху до створення ядерної зброї. Іранське джерело Al Jazeera розповіло , що в межах угоди Іран готовий довести, що не хоче мати ядерну зброю, і заморозити збагачення урану "на обмежений період".

"Принцип повної та безстрокової відмови від збагачення, демонтажу ядерних об'єктів і передання запасів урану повністю відкидають", – сказав посадовець.