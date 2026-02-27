Гілларі Клінтон дала свідчення по справі Епштейна

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон дала свідченняпо по справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, допит тривав декілька годин.

Комітет Палати представників США з питань нагляду в розслідуванні зв’язків Епштейна заслухав Клінтон в середу, 25 лютого. Основна увага була приділена питанням, пов’язаним із документами та електронною перепискою, знайденою в розпорядженні слідства та пов’язаною з фінансистом і засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Республіканські законодавці наполягали, що Клінтон має відповісти на запитання про свій зв’язок із Епштейном у 1990-х і 2000-х роках, а також про її роль у контексті відкритих документів, які було оприлюднено внаслідок нового федерального законодавства про прозорість файлів Епштейна.

Клінтон твердо відкинула звинувачення, назвавши їх політизованими і необґрунтованими. За її словами, "немає жодних доказів, які б пов’язували мене або мого чоловіка зі злочинами, в яких звинувачено Епштейна".

"Я не пам’ятаю, щоб коли-небудь зустрічалась з паном Епштейном. Я ніколи не літала його літаком і не відвідувала його острів, будинки чи офіси. Мені нема чого до цього додати", - сказала вона.

Екс-держсекретарка також закликала комітет допитати президента Дональда Трампа по справі Епштейна, який неодноразово фігурував у файлах.

Законодавці не розкрили, які питання було поставлено Гілларі, але припустили, що допит був марною тратою часу і нічого нового вони не дізналися. Чоловіка Клінтон, екс-президента США Біла Клінтон, допитають у п'ятницю.

Як відомо, Гілларі Клінтон безпосередньо у матеріалах справи не фігурує, однак згадується опосередковано - через контакти її чоловіка з Епштейном у період, коли Білл Клінтон уже не обіймав державних посад. Білл Клінтон раніше наголошував, що розірвав будь-які контакти з Епштейном за багато років до його смерті у нью-йоркській тюрмі у 2019 році та не знав про його злочинну діяльність.

Однак екс-президент США неодноразово фігурував у розслідуваннях щодо сексуального злочинця через перельоти на його приватному літаку та особисті контакти у 2000-х роках. Окрім кадрів - фото та відео, де Клінтон зафіксований з Епштейном, резонанс викликала картина, знайдена у будинку фінансиста та сексуального злочинця. На ній Білл Клінтон зображений у сукні та на підборах.