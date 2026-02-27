Талібан оголосив про масштабну воєнну операцію проти Пакистану
27 лютого 2026, 08:07
Фото: ru.hasarakutyun.am
Сторони обмінялися ударами і заявили про важкі втрати у ворога.
Представники "Талібану" заявили, що Афганістан розпочав масштабну військову операцію проти позицій пакистанської армії у відповідь на "неодноразові порушення кордону".
Про це пише BBC.
Речник угруповання "Талібан" Забіулла Муджахід заявив, що в результаті наступу, який відбувся ввечері 26 лютого уздовж кордону, було вбито "численну кількість" пакистанських солдатів, а інших захоплено в полон. Водночас речник уряду Пакистану заперечив це і заявив про «важкі втрати» афганської сторони.
Бої на кордні спалахнули після того, як "Талібан" заявив, що пакистанські удари на початку тижня вбили щонайменше 18 людей. У Пакистані кажуть, що цілились по таборах і схованках бойовиків.
У "Талібані" заявили, що "операція відплати" розпочалась ввечері 26 лютого: "У відповідь на неодноразові порушення кордону та повстання з боку пакистанських військових кіл, було розпочато масштабні превентивні операції проти пакистанських військових центрів та об'єктів".
Уряд Пакистану заявив про "негайну і ефективну відповідь".
"Попередні повідомлення підтверджують великі втрати з афганського боку, де було знищено кілька постів і обладнання", — йдеться в заяві Міністерства інформації та мовлення Пакистану.