Талібан оголосив про масштабну воєнну операцію проти Пакистану

27 лютого 2026, 08:07
Талібан оголосив про масштабну воєнну операцію проти Пакистану
Фото: ru.hasarakutyun.am
Сторони обмінялися ударами і заявили про важкі втрати у ворога.
Представники "Талібану" заявили, що Афганістан розпочав масштабну військову операцію проти позицій пакистанської армії у відповідь на "неодноразові порушення кордону".
 
Про це пише BBC.
 
Речник угруповання "Талібан" Забіулла Муджахід заявив, що в результаті наступу, який відбувся ввечері 26 лютого уздовж кордону, було вбито "численну кількість" пакистанських солдатів, а інших захоплено в полон. Водночас речник уряду Пакистану заперечив це і заявив про «важкі втрати» афганської сторони.
 
Бої на кордні спалахнули після того, як "Талібан" заявив, що пакистанські удари на початку тижня вбили щонайменше 18 людей. У Пакистані кажуть, що цілились по таборах і схованках бойовиків.
 
У "Талібані" заявили, що "операція відплати" розпочалась ввечері 26 лютого: "У відповідь на неодноразові порушення кордону та повстання з боку пакистанських військових кіл, було розпочато масштабні превентивні операції проти пакистанських військових центрів та об'єктів".
 
Уряд Пакистану заявив про "негайну і ефективну відповідь".
 
"Попередні повідомлення підтверджують великі втрати з афганського боку, де було знищено кілька постів і обладнання", — йдеться в заяві Міністерства інформації та мовлення Пакистану.

 

