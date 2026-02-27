Талібан оголосив про масштабну воєнну операцію проти Пакистану

Сторони обмінялися ударами і заявили про важкі втрати у ворога.

Представники "Талібану" заявили, що Афганістан розпочав масштабну військову операцію проти позицій пакистанської армії у відповідь на "неодноразові порушення кордону".

Речник угруповання "Талібан" Забіулла Муджахід заявив, що в результаті наступу, який відбувся ввечері 26 лютого уздовж кордону, було вбито "численну кількість" пакистанських солдатів, а інших захоплено в полон. Водночас речник уряду Пакистану заперечив це і заявив про «важкі втрати» афганської сторони.

Бої на кордні спалахнули після того, як "Талібан" заявив, що пакистанські удари на початку тижня вбили щонайменше 18 людей. У Пакистані кажуть, що цілились по таборах і схованках бойовиків.