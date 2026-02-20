Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Талібан ухвалив шокуючий Кримінальний кодекс

20 лютого 2026, 11:33
Талібан ухвалив шокуючий Кримінальний кодекс
Фото: reuters.com
Чоловікам офіційно дозволено застосовувати "дискреційні покарання" у вигляді побиття (тазіру) до своїх дружин.

В Афганістані офіційно ввели в дію новий 90-сторінковий Кримінальний кодекс, який остаточно закріплює безправ'я жінок, легалізує домашнє насильство та впроваджує середньовічну кастову систему. Згідно з документом, підписаним лідером угруповання Гібатуллою Ахундзадою, статус чоловіка фактично прирівнюється до "рабовласника".

Про це повідомляє The Independent.

Видання отримало копію кодексу під назвою «De Mahakumu Jazaai Osulnama» та зазначає, що документ вже розповсюджується в афганських судах. Новий закон Талібану офіційно розділяє суспільство на касти, де покарання залежить не від злочину, а від соціального статусу:
 
  • Релігійні вчені (мулли): Знаходяться на вершині. У разі злочину вони отримують лише «пораду».
  • Еліта: Максимальне покарання – порада або виклик до суду.
  • Середній клас: Можуть бути засуджені до ув'язнення.
  • Нижчий клас (робітники): Отримують найсуворіші вироки – в'язницю разом із тілесними покараннями.
 
"Отже, тепер мулла – це король", – коментує Шахарзад Акбар, директорка правозахисного руху "Равадарі".
 
Кодекс фактично прирівнює жінок до підлеглих або рабів. Чоловікам офіційно дозволено застосовувати "дискреційні покарання" у вигляді побиття (тазіру) до своїх дружин. При цьому в новому законодавстві повністю відсутні поняття психологічного або сексуального насильства як злочину. Якщо жінка все ж зможе довести факт "надмірного" побиття, максимальний термін ув'язнення для чоловіка становитиме лише 15 діб. Для порівняння: за попередньої адміністрації за це давали до року тюрми.
 
Процес подання скарги на насильство перетворений на механізм приниження:
 
  • Присутність махрама: Жінка не може звернутися до суду без супроводу чоловіка або родича-чоловіка. Часто саме цей супроводжуючий і є агресором.
  • Доведення ран: Щоб підтвердити побиття, жінка має показати рани судді, залишаючись при цьому повністю закритою згідно з правилами хіджабу.
 
Юристи повідомляють про випадки, коли жінок відмовлялися слухати, бо їхні чоловіки-опікуни перебували у в'язниці, а отже, не могли їх "супроводжувати" для подання скарги.
 
Стаття 34 кодексу закриває для жінок останній шлях до порятунку – батьківський дім. Якщо жінка втекла від насильства до батьків без дозволу чоловіка і відмовляється повертатися, їй загрожує 3 місяці в'язниці. Такий самий термін загрожує батькам або родичам, які переховують жінку від чоловіка-агресора.
Кримінальний кодексТалібан

