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ПОЛІТИКА

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт лідерів "Талібану" за переслідування жінок

08 липня 2025, 18:36
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт лідерів
Афганістан, Чагчаран, 2 червня 2014 року. Жінка позує під час передвиборчої кампанії кандидата у президенти Абдулли Абдулли. Вибори в Афганістані відбудуться 14 червня. Новий президент керуватиме країною і боротиметься з Талібаном без підтримки сил НАТО. Фото: АFР
Після приходу до влади у серпні 2021 року, "Талібан" почав систематично обмежувати права жінок.

8 липня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт двох високопосадовців "Талібану" — Верховного лідера Афганістану Хайбатулли Ахундзади та голови Верховного суду Абдула Хакіма Хаккані. Їх звинувачують у скоєнні злочинів проти людяності, зокрема в переслідуванні жінок і дівчат через їхню гендерну ідентичність та невідповідність суворим нормам, запровадженим ісламістським режимом.

Про це повідомив Міжнародний кримінальний суд.

Після приходу до влади у серпні 2021 року, "Талібан" почав систематично обмежувати права жінок. Зокрема, жінкам заборонили навчатися в університетах і середніх школах, працювати в неурядових організаціях, займатися спортом, відвідувати парки, їздити в авто без хіджаба, а також — навіть спілкуватися між собою на публіці. У країні також закрили салони краси та обмежили встановлення вікон у будинках, що виходять на місця перебування жінок.

У березні 2024 року верховний лідер талібів Хайбатулла Ахундзада публічно заявив про намір відновити публічні страти жінок шляхом забивання камінням, що, за словами ООН, стало прикладом найрепресивнішого режиму для жінок у світі.

На цьому тлі росія 3 липня офіційно визнала уряд "Талібану" і прийняла посла від угруповання, ставши першою державою у світі, яка встановила офіційні дипломатичні відносини з талібами. Це рішення викликало критику міжнародної спільноти, яка здебільшого продовжує ігнорувати режим, що перетворив Афганістан на державу-ізгоя.

МКС наголошує, що переслідування жінок і дівчат талібами становить серйозне порушення міжнародного гуманітарного права, і вимагає притягнення винних до відповідальності.

ООНжінкиМКСТалібан

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