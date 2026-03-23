ООН зафіксувала рекордне потепління за останні 10 років

Звіт ВМО фіксує рекордний енергетичний дисбаланс і рекордне нагрівання океанів.

Всесвітня метеорологічна організація заявила, що період 2015–2025 років став найтеплішим за всю історію спостережень, які ведуться з 1850 року.

Про це повідомляє BBC з посиланням на новий звіт про стан глобального клімату.

За даними організації, 2025 рік посів друге або третє місце серед найспекотніших років, із середньою температурою приблизно на 1,43°C вище доіндустріального рівня. Водночас 2024 рік став абсолютним рекордсменом — температура була приблизно на 1,55°C вищою за доіндустріальні показники.

У ВМО наголошують, що ці дані підтверджують стійку тенденцію до глобального потепління, попри зобов’язання країн у межах Паризької угоди стримати підвищення температури на рівні 1,5°C.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що стан клімату наближається до критичного:

"Стан глобального клімату знаходиться в надзвичайному стані. Планета Земля виснажується. Усі основні кліматичні показники сигналізують про небезпеку".

Він закликав уряди прискорити перехід від викопного палива до відновлюваних джерел енергії.

У звіті також зафіксовано рекордний енергетичний дисбаланс — ситуацію, коли Земля накопичує більше тепла, ніж віддає. Основною причиною цього є зростання концентрації парникових газів, зокрема вуглекислого газу, рівень якого досяг максимуму щонайменше за два мільйони років.

Понад 90% надлишкового тепла поглинають океани, що призводить до їхнього нагрівання та підвищення рівня світового океану. Зокрема, температура води у верхніх двох кілометрах торік досягла рекордного значення, а темпи нагрівання за останні 20 років більш ніж удвічі перевищили показники кінця ХХ століття.

Це вже має серйозні наслідки: посилюються шторми, погіршується стан морських екосистем і зростають ризики для прибережних регіонів.

Крім того, вчені фіксують значне танення льодовиків. 2024–2025 роки увійшли до п’ятірки найгірших за масштабами їхнього скорочення, особливо в Ісландії та Північній Америці. Морський лід на обох полюсах упродовж більшої частини 2025 року залишався на рекордно низькому рівні.

Експерти також попереджають про вплив природних кліматичних явищ. Очікуване формування фази Ель-Ніньо у 2026 році може призвести до нових температурних рекордів.

Генеральна секретарка ВМО Селеста Сауло підсумувала, що людська діяльність дедалі більше порушує кліматичну рівновагу, а її наслідки відчуватимуться ще сотні й тисячі років.