Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Постачальник продовольчої програми ООН купує крадене українське зерно

25 березня 2026, 09:53
Фото: з вільного доступу
Турецька фірма співпрацює з росіянами, які вивозять збіжжя у тимчасово окупованому Маріуполі.
Турецька компанія Erisler, яка є постачальником Всесвітньої продовольчої програми ООН, купує крадене українське зерно з тимчасово окупованого Маріуполя в російської фірми "Ника", чиї власники паралельно виготовляють безпілотники для армії рф.
 
Про це йдеться в розслідуванні "Слідства. Інфо".
 
Журналісти встановили, що протягом 2023-2024 років російська компанія "Ника" відправила до Туреччини понад 54 тисяч тонн пшениці з напівзруйнованого окупованого українського міста Маріуполь.
 
Розслідувачі з'ясували, що власником фірми "Ника" є російський бізнесмен Роман Гуров. Він також є генеральним директором підсанкційної компанії "Робоавиа", що виготовляє розвідувальні дрони "Сарич" та ударні "Сюрприз" для російської окупаційної армії. За даними джерела в російській митній службі, у 2023 році компанія "Ника" експортувала пшениці на суму 3,7 мільйона доларів (15,5 тисячі тонн) до Туреччини та Єгипту. Наступного року обсяг експортованої пшениці збільшився майже учетверо — до 59,5 тисячі тонн на суму 12,9 мільйона доларів.
 
У всіх деклараціях про відповідність продукції (це документ-підтвердження, що товар відповідає встановленим технічним вимогам і стандартам), які журналісти знайшли на пшеницю компанії "Ника" за період із липня 2022 до початку 2026 року, вказано, що її виробничі майданчики розташовані в окупованому Маріуполі. У митних деклараціях зазначено, що отримувачем зерна в Туреччині виступає компанія Global Commodities and Logistics Limited, проте кінцевим одержувачем частини вантажу стала фірма Erisler. Турецька компанія виробляє борошно й вермішель швидкого приготування, яка продається і в Україні.
 
ООНвійна в Україніросія окупанти

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється