Постачальник продовольчої програми ООН купує крадене українське зерно

Турецька фірма співпрацює з росіянами, які вивозять збіжжя у тимчасово окупованому Маріуполі.

Турецька компанія Erisler, яка є постачальником Всесвітньої продовольчої програми ООН, купує крадене українське зерно з тимчасово окупованого Маріуполя в російської фірми "Ника", чиї власники паралельно виготовляють безпілотники для армії рф.

Про це йдеться в розслідуванні "Слідства. Інфо".

Журналісти встановили, що протягом 2023-2024 років російська компанія "Ника" відправила до Туреччини понад 54 тисяч тонн пшениці з напівзруйнованого окупованого українського міста Маріуполь.

Розслідувачі з’ясували, що власником фірми "Ника" є російський бізнесмен Роман Гуров. Він також є генеральним директором підсанкційної компанії "Робоавиа", що виготовляє розвідувальні дрони "Сарич" та ударні "Сюрприз" для російської окупаційної армії. За даними джерела в російській митній службі, у 2023 році компанія "Ника" експортувала пшениці на суму 3,7 мільйона доларів (15,5 тисячі тонн) до Туреччини та Єгипту. Наступного року обсяг експортованої пшениці збільшився майже учетверо — до 59,5 тисячі тонн на суму 12,9 мільйона доларів.

У всіх деклараціях про відповідність продукції (це документ-підтвердження, що товар відповідає встановленим технічним вимогам і стандартам), які журналісти знайшли на пшеницю компанії "Ника" за період із липня 2022 до початку 2026 року, вказано, що її виробничі майданчики розташовані в окупованому Маріуполі. У митних деклараціях зазначено, що отримувачем зерна в Туреччині виступає компанія Global Commodities and Logistics Limited, проте кінцевим одержувачем частини вантажу стала фірма Erisler. Турецька компанія виробляє борошно й вермішель швидкого приготування, яка продається і в Україні.

У всіх деклараціях про відповідність продукції (це документ-підтвердження, що товар відповідає встановленим технічним вимогам і стандартам), які журналісти знайшли на пшеницю компанії "Ника" за період із липня 2022 до початку 2026 року, вказано, що її виробничі майданчики розташовані в окупованому Маріуполі.

У митних деклараціях зазначено, що отримувачем зерна в Туреччині виступає компанія Global Commodities and Logistics Limited, проте кінцевим одержувачем частини вантажу стала фірма Erisler. Турецька компанія виробляє борошно й вермішель швидкого приготування, яка продається і в Україні.